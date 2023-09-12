Экс-президент США Буш шокирован фотографией 17-летней давности, на которой был он и Пригожин

В 2006 году, когда Россия впервые принимала у себя встречу G8, Пригожин оказывал кейтеринговые услуги Путину.

Бывший президент США Джордж Буш сообщил, что был в шоке, узнав, что глава "Вагнера" Евгений Пригожин, которого считают мертвым, угощал его ужином более 17 лет назад.

Об этом он сказал во время выступления на конференции Ялтинской европейской стратегии , к которой присоединился по видеосвязи, пишет Уahoo.

У Буша спросили, считает ли он новость о гибели Пригожина в авиакатастрофе шокирующей для него. На что он удивленно ответил: Нет, меня шокировало то, что я на днях видел фотографию саммита G8 в Санкт-Петербурге, где он был тем парнем, который подавал мне еду. Он был шеф-поваром Путина, и он был на фото.

Буш сказал, что не может припомнить, чтобы встречался с Пригожиным лично.

"Единственное, что я знаю, это то, что я выжил", – добавил он.

На фото, датированном 14 июля 2006 года, виден момент встречи Буша и его супруги Лоры Буш с Пригожиным во время обеда с Путиным. Оказалось, что Пригожин подаёт Бушу напиток. Они были в Константиновском дворце во время 32-го саммита G8 в Санкт-Петербурге. Тогда Россия впервые принимала у себя встречу G8.

Джордж Буш и Владимир Путин в Санкт-Петербурге в 2006 году / Фото: Getty Images

В то время и Вашингтон, и Москва обсуждали дальнейшее открытие торговли между двумя странами и возможность присоединения России к Всемирной торговой организации.

Напомним, после смерти Пригожина в Кремле заявили, что юридически ЧВК "Вагнер" не существует.

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