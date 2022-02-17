Экс-президента США Трампа и его детей допросят под присягой по делу о мошенничестве

Экс-президента США Трампа и его детей допросят под присягой по делу о мошенничестве

Производство открыли в 2019 году.

Бывший президент США Дональд Трамп и его старшие в Нью-Йорке должны дать показания под присягой по делу о мошеннических схемах компании Trump Organization.

Об этом сообщает AP.

Судья Артур Энгорон приказал Трампу и двум его старшим детям, Иванке и Дональду Трампу-младшему, выполнить повестки, изданные в декабре генеральным прокурором Нью-Йорка Летитией Джеймс. По словам Энгорон, Трамп и двое его детей должны дать показания в течение 21 дня.

"В конце концов, генеральный прокурор начинает расследование в отношении субъекта хозяйствования, выявляет многочисленные доказательства возможного финансового мошенничества и хочет под присягой допросить нескольких руководителей субъектов хозяйствования, включая его тезку. Она имеет на это четкое право", — говорится в решении судьи.

Адвокаты Трампа сказали Энгорону во время слушания, что его участие в гражданских показаниях сейчас запрещает прокурорам вызвать кого-либо для дачи показаний без предоставления им иммунитета.

"Если они хотят показания под присягой от моего клиента, он имеет право на иммунитет. Он получает иммунитет за то, что он говорит, или он ничего не говорит", – сказал адвокат Трампа по уголовным делам Рональд Фишетти на слушании, проводившемся в режиме видеоконференции. Но добавил, если Трамп дал показания по гражданскому расследованию, все, что он скажет, может быть использовано против него в уголовном расследовании, которое контролирует окружная прокуратура Манхэттена.

Напомним, в мае 2021 года Генпрокуратура Нью-Йорка начала уголовное расследование по Trump Organization, которая контролирует недвижимость и другие активы Трампа. Гражданское производство было открыто в 2019 году. Оно касалось утверждений о том, что экс-президент завысил стоимость своих активов для банков при поиске ссуд и занизил их, чтобы уменьшить налоги.

Между тем сам Дональд Трамп считает ситуацию "политической охотой на ведьм со стороны радикальных левых демократов", в которой Нью-Йорк играет главную роль.

Стоит отметить, Trump Organization – это семейная холдинговая компания, владеющая отелями, гольф-клубами и другой недвижимостью и являющаяся "краеугольным камнем" глобального бренда Трампа.

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