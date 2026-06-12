Экс-президенту Южной Кореи добавили еще 30 лет тюрьмы к пожизненному заключению

Юн Сок Йоль / © Associated Press

Реклама

Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Юна Сок Еля к 30 годам лишения свободы. Он был признан виновным в том, что отдал приказ о запуске беспилотников на территорию Северной Кореи в октябре 2024 года.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Центральный районный суд Сеула пришел к выводу, что Юн Сок Ель хотел спровоцировать Пхеньян на ответ и создать повод для военного положения, которое он объявил в декабре того же года. Суд признал его виновным по статьям о злоупотреблении властью и помощи врагу, отметив, что решение об операции выходило за пределы законного использования военной силы.

Реклама

Вместе с экс-президентом приговоры получили и другие фигуранты дела: бывший министр обороны — 30 лет заключения, бывший начальник военной контрразведки — 15 лет, а бывший командующий подразделением по операциям дронов — три года условно с испытательным сроком на пять лет. Адвокаты Юна Сок Еля заявили, что будут оспаривать приговор.

Что предшествовало

Суд в Южной Корее вынес приговор для экс-президента Юна Сок Еля — пожизненное заключение за попытку организовать мятеж. Прокуратура требовала для него смертной казни.

В декабре 2024 года Юн предпринял неудачную попытку ввести в стране военное положение. После этого ему объявили импичмент и арестовали.

Судья заявил, что бывший президент фундаментально нанес вред демократии Южной Кореи и заслуживает сурового наказания.

Реклама

Ранее Юн утверждал, что его попытка ввести военное положение была всего-навсего невинным жестом, призванным привлечь внимание к нарушениям со стороны оппозиционной партии.

Помимо обвинений в мятеже, Юна Сок Еля признали виновным еще в злоупотреблении властью. В январе его уже приговорили к пяти годам тюрьмы по обвинению в препятствовании аресту: его резиденцию пришлось брать штурмом.

Новости партнеров