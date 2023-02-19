Экс-соратник Путина рассказал, как Корея, Япония и Китай предлагали построить железную дорогу в РФ: почему диктатор отказался

По мнению бывшего соратника Путина, Пекину не нужно захватывать Россию, ведь "Китаю уже все отдали".

Экс-банкир из РФ, бывший друг Владимира Путина Сергей Пугачев, сейчас проживающий во Франции, рассказал, как диктатор отказался развивать российский Дальний Восток и строить там железную дорогу из-за опасений экспансии Китая.

Об этом сообщает издание "Гордон".

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"Одна из корпораций, которую Путин не разрешил мне продать японской компании "Мицуи", которую оценили в $5 млрд, в итоге Путин у меня это забрал указом президента. Надо понимать, что суперкоксующийся уголь добывают в Австралии. К тому же там истощены шахты. В Канаде и немного в Китае. В Китае огромный дефицит. Все производящие сталь: Корея, Япония, Китай – были в этом заинтересованы. Они предлагали построить за собственные деньги железную дорогу. И Путин отказался из-за отсутствия мозга в голове. Он сказал: " Это геополитика. Они сначала дорогу построят, а затем Сибирь захватят", – вспомнил бизнесмен.

По его мнению, россиянам нет смысла опасаться, что КНР захватит Россию, ведь "Китаю уже все отдали".

"Конфигурация может быть разной. Сегодня Россия – это товар, который вообще не продается. Попытки пропагандистов говорить, что Китай захватит... Но Китаю уже все отдали. Ему ничего не надо. Поверьте, Китаю расширяться в сторону Урала точно не надо", – убежден Пугачев.

Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины

Ранее российский оппозиционный политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал, решится ли Китай поставлять России оружие.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай будет использовать РФ в качестве разменной монеты в торгах с США.

В газете The Washington Post считают, что КНР пытается балансировать между Западом и Россией и открыто не решается поддержать Путина, потому что не хочет оказаться на стороне проигравших.

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