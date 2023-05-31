Бывшая сотрудница офиса Джо Байдена во время его работы сенатором Тара Рид, обвинившая его в сексуальном насилии, сбежала в Россию.

Об этом пишет CNN.

Род, который в последние годы не появлялся в новостях, устроил пресс-конференцию в Москве во вторник, 30 мая. На западе она была рядом с Марией Бутиной, кремлевской шпионкой, которая ранее была осуждена в США и сейчас работает в российском парламенте.

Мария Бутина была приговорена к 18 месяцам заключения в Соединенных Штатах в 2019 году за сговор с целью выполнения функций незарегистрированного иностранного агента. В настоящее время она является членом партии президента РФ Путина.

Тара Рид заявила, что приехала в Россию из-за угроз расправы, которые она получила в Соединенных Штатах в этом году после того, как повторно обвинила Джо Байдена в сексуальном насилии. Она также объявила в Twitter, что готова свидетельствовать под присягой в Конгрессе, если будет попрошена.

На пресс-конференции Тара Рид заявила:

"Когда я сошла с самолета в Москве, впервые за очень долгое время я почувствовала себя в безопасности, почувствовала, что меня слышат и уважают. Этого не было в моей стране".

Она также добавила, что "эта иллюзия о России как о враге насаждается несколькими вашингтонскими элитами, намеренными создать проблемы".

Мария Бутина во время пресс-конференции обещала обсудить возможность предоставления Тари Рид российского гражданства и обратиться к президенту Путину с просьбой ускорить рассмотрение этого вопроса.

Напомним, что Китай выразил большое значение военному взаимодействию с Соединенными Штатами и коммуникации между оборонными ведомствами обеих стран.

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