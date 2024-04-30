Экс-сотрудник Пентагона хотел "слить" секретные данные агенту РФ: какой приговор получил шпион — подробности дела

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, подразделение Пентагона, Джаре Себастьяна Далка приговорен к 21 году тюрьмы за попытку передать секретную информацию подставному "российскому агенту", который на самом деле работал в Федеральном бюро расследований под прикрытием.

Об этом 29 апреля сообщило Министерство юстиции США, пишет Politico.

Джаре Себастьян Далка 24 апреля признал вину по шести пунктам обвинения о попытке передачи секретной информации о национальной обороне. На заседании суда он подтвердил, что понимал, как эти данные могли быть использованы Россией и навредить США.

Окружной судья США Рэймонд Мур сказал, что мог бы посадить 32-летнего Джаре Себастьяна Далка за решетку даже дольше, назвав приговор в 262 месяца "милосердием".

С 6 июня по 1 июля 2022 года Джаре Себастьян Далка занимал должность специалиста по безопасности информационных систем и уволился по "семейным обстоятельствам". Он признал, что за это время успел распечатать документы под грифом "совершенно секретно", а после увольнения предложил продать их человеку, которого считал российским агентом. Для коммуникации он использовал шифрованную электронную почту.

Далка запросил $85 тысяч в обмен на всю имеющуюся у него информацию, которая будет "иметь ценность для России", и пообещал сотрудничество в дальнейшем.

Передача документов "агенту РФ" состоялась 28 сентября 2022 года в Денвере, тогда же Далка задержали.

Адвокаты Далка просили меньший приговор для мужчины – 14 лет заключения – из-за его сотрудничества с прокуратурой и частично потому, что информация не попала в руки врага и не нанесла вреда национальным интересам США.

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Помощник Федерального общественного защитника Дэвид Краут также выступал за более мягкий приговор, поскольку, по его словам, Далка получил черепно-мозговую травму, четырежды пытался покончить жизнь самоубийством и пережил травму в детстве, в частности был свидетелем домашнего насилия и злоупотребления психоактивными веществами.

По его словам, исследования показали, что травмы, полученные в детстве, повышают риск того, что люди впоследствии прибегнут к опасному поведению.

Позже Далка сказал окружному судье США Реймонду Муру, что он также страдал посттравматическим стрессовым расстройством, биполярным расстройством и обсессивно-компульсивным расстройством.

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Джаре Себастьян Далк возражал, что руководствовался идеологией или зарабатывал деньги, соглашаясь продать секретные данные.

Но судья Реймонд Мур сказал, что он скептически относится к заявлениям Далка о его состоянии, поскольку защита не предоставила никаких экспертных выводов или больничных записей.

Согласно обвинению, информация, которую Далка пытался предоставить "России", включала оценку угрозы военных наступательных возможностей третьей, неназванной страны. Информация также содержала описание чувствительных оборонительных возможностей США, некоторые из которых касаются той же иностранной страны.

Напомним, в Германии судят офицера бундесвера за шпионаж в пользу РФ.

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