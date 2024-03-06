Экс-сотрудник СБУ прокомментировал шпионский скандал: "РФ активно использует криминалитет в ЕС"

Россияне активно используют киминалитет в "ликвидационных историях" РФ в Европе. Речь идет, в частности, о "ганстерах" из балканских стран.

Такое мнение в эфире телеканала "Киев24" высказал экс-работник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Он рассказал, как в прошлом году в итальянском Милане был задержан сын Красноярского губернатор Артем Ус. Он обходил санкции, создавая предприятия и так далее. Его должны были экстрадировать в США.

“Но вмешалась российская разведка, подключили балканских ганстеров. В багажнике его вывезли в Россию. Да, российских разведчиков много. Сеть есть», — подытожил Ступак.

Ранее Минобороны Германии подтвердило перехват разговора офицеров Воздушных сил.

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