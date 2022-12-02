Экс-советник Меркель вспомнил Минские соглашения и сделал вывод о праве Украины отвоевать Крым

Немецкий политик убедился, что попытки разрешить конфликты с Россией дипломатическим путем не имеют результатов.

Украина имеет полное право отвоевать и вернуть свою территорию военным путем, в частности, временно оккупированный Крым.

Об этом заявил бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам, глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Гойсген в интервью Deutsche Welle.

"Крым, безусловно, является частью Украины, и Украина имеет полное право отвоевать и вернуть свою территорию. Поэтому решение должно принимать Украина", — заявил он.

По словам экс-советника Меркель, Германия на примере Минских соглашений увидела, что попытки разрешить конфликты с Россией дипломатическим путем не имеют результатов.

"Германия пыталась решить проблемы, возникшие у нас с Россией во время ее первого вторжения в 2014 и 2015 годах, дипломатическим путем. Мы пытались с помощью Минских соглашений прийти к дипломатическому решению", – напомнил он.

Кристоф Гойсген отметил ответственность России за гибель десятков тысяч человек в Украине, сравнив российскую агрессию с действиями армии РФ в Чечне.

"Посмотрите только на Мариуполь, на то, как они его разрушили! Они разрушили его так же, как Грозный. Так что мы должны оказывать всестороннюю поддержку украинцам, и если Украина может вернуть Крым, ее необходимо поддержать", – резюмировал он.

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что будет поддерживать Украину в борьбе с агрессией России до победы в войне.

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