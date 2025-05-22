Экс-советник президента США назвал главного союзника Украины в команде Трампа

Болтон считает, что Рубио — самый первый, с которым Украина может работать / © Associated Press

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Из всех чиновников в администрации президента США Дональд Трампа госсекретарь Марко Рубио, пожалуй, благосклоннее всего относится к Украине.

Такое мнение высказал советник национальной безопасности президента Трампа в 2018-2019 годах Джон Болтон в интервью LIGA.net.

Рубио является одним из первых, с кем Украина может работать и доносить свои интересы, говорит Болтон. Кроме того, пытался помочь Майк Уолтц.

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«Но настоящий вопрос заключается в том, действительно ли Рубио или кто-то из остальных пытаются повлиять на Трампа, или они просто слушают, что он говорит, и говорят: „Да, сэр“. Внешне это очень сложно определить. Похоже, что происходит именно последнее», — отметил Болтон.

Также экс-советник Трампа успокоил, что у Украины «очень много друзей» в Конгрессе.

«Немалая часть из них являются пылкими поклонниками, а многие из республиканцев просто запуганы Трампом. Но есть много сторонников, республиканцев и демократов. И их усилия убедить Трампа не отказываться от тех шагов, которые были сделаны с момента вторжения, я думаю, очень важны», — отметил Болтон.

Он советует искать других чиновников в администрации, которые открыты для обсуждений вопросов помощи Украине. По мнению Болтона, это может быть также директор ЦРУ Джон Рэдклифф.

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«Я думаю, что это следует рассмотреть. Но из всех них на этот момент, мне кажется, Рубио вероятнее всего», — подытожил экс-советник Трампа.

Ранее Джон Болтон ответил, постигнет ли Украину сценарий Афганистана.