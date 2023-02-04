Экс-супруга главы Кремля начала продавать квартиры: Politico вышло на след Людмилы Путиной в Европе (фото)

У бывшей жены кремлевского диктатора есть недвижимость в Европе, которую оценивают в миллионы евро.

После полномасштабного вторжения России в Украину, опасаясь санкций, экссупруга президента страны-агрессора РФ Владимира Путина начала продавать квартиры.

Журналист Politico попытался выйти на след Людмилы Путиной, исследуя европейскую роскошную недвижимость, которую теперь уже Очеретная, и ее муж накопили через десятилетие после того, как ее брак с российским президентом распался. Он нашел роскошную квартиру, расположенную в 20 минутах ходьбы от пляжа в Марбелье, курортном городе на усеянном знаменитостями Коста-дель-Соль Испании. Она стоила примерно 1,1 миллиона евро, когда ее купили в 2014 году, и с тех пор цены на недвижимость только росли.

В расследовании отмечают, что после развода Очеретная вела интенсивную частную жизнь; правда, ее брак в 2015 году с Очеретным — любителем триатлона Ironman, младше ее на 20 лет — держался в тайне, пока журналисты не обнаружили, что Людмила сменила фамилию, передает "24 канал".

"Пара не входит в список санкций Европейского Союза, но это может быстро измениться; ведь Лондон уже ввел под санкции Очеретную и ее взрослых детей. Если бы Брюссель последовал этому примеру, это могло бы внезапно оставить квартиру и остальное их европейское портфолио недостижимыми", — объясняет журналист срочнуя продажу недвижимости.

После развода с Путиным, Людмила стала "почти невидимой".

Путин и Очеретная тесно связаны до сих пор

Постепенно Людмила начала сходить со сцены... и Путин все больше появлялся одиноким". Их брак закончился, как они объявили, "общим решением".

"Возможно, брак и истек, но аспекты отношений – в частности, их финансовая составляющая – продолжились", – добавил расследователь.

Брак Очеретных, о котором никто не сообщал, состоялся в период, когда портфель недвижимости пары быстро расширялся.

Фото: из соцсетей

Квартира в Марбелье – одна из двух в городе, которые Очеретный приобрел незадолго до свадьбы. Первую Очеретный купил в 2011 году примерно за 800 тысяч евро, а вторую – в 2014 году за более чем 1 миллион евро.

Politico пишет, что регистрационные документы свидетельствуют, что квартиры по-прежнему остаются его собственностью.

Фото: Politico

"За последние десятилетия этот район стал магнитом для российских денег. Около 3 тысяч россиян официально проживают в Марбелье, реальное количество гораздо больше", – цитирует издание местного риелтора.

Отмечают, что Великобритания ввела санкции и против Очеретной в рамках попытки "ударить по финансовому каналу Путина", усилив контроль над президентом и его ближайшим окружением, но ЕС и США пока исключили ее и ее мужа из своего списка.

"Однако тот факт, что Очеретные не стали мишенью ЕС, не означает, что они никогда не станут", – считают журналисты.

Недвижимость в Швейцарии: что известно

В 2015 году, примерно в то же время, когда Очеретный женился на Людмиле, он приобрел роскошную квартиру в Давосе. Объявленная стоимость которой на момент покупки составляла около 3 миллионов евро.

Однако журналисты обратили внимание на другое: Очеретный смог купить квартиру в Швейцарии, несмотря на то, что швейцарские законы запрещают иностранцам покупать дома, за исключением ряда обстоятельств.

Еще одним "выдающимся дополнением" к портфолио Очеретного является эксцентричнаая вилла в стиле артдеко Вилла Сузанна, расположенная примерно в 6 километрах от курортного города Биарриц на юго-западном побережье Басков во Франции.

"Вилла Сузанна — не единственная недвижимость в городе, связанная с российским президентом. В 2012 году Кирилл Шамалов, тогдашний муж Екатерины Тихоновой — младшей дочери Путина и Очеретной — купил дом за 3,5 миллиона евро с видом на море", — отметили расследователи.

Похоже, что Путина с бывшей женой до сих пор связывает много общего, особенно недвижимость.

Напомним, ранее мы писали, что носила Людмила Путина, когда была первой леди России.

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