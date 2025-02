Экс-вице-президента крупнейшего банка в мире приговорили к смертной казни

В Китае к смертной казни приговорили бывшего вице-президента крупнейшего банка в мире Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Чжана Хунли за получение взяток.

Об этом сообщает Bloomberg.

Банкир, также известный как Ли Чжан, был приговорен к смертной казни с отсрочкой на два года в суде провинции Чжэцзян. На все его активы будет наложен арест.

Чжан присоединился к ряду других высокопоставленных банкиров, которые в прошлом году также были приговорены к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора. Сотни финансовых чиновников и руководителей попали в поле зрения широкомасштабной антикоррупционной кампании Пекина, не демонстрирующей никаких признаков ослабления с 2021 года.

Китай впервые начал расследование коррупции против Чжана, бывшего вице-президента ICBC, в конце 2023 года. Позже, в мае в прошлом году, его арестовали, а в августе предъявили обвинения во взяточничестве. Следствие установило, что Чжан получил взятки на сумму 177 миллионов юаней (24 миллиона долларов США) в период с 2011 по 2022 год в обмен на содействие в выдаче кредитов и трудоустройстве других лиц.

Чжан присоединился к ICBC, крупнейшему банку мира по размеру активов, в 2010 году как исполнительный вице-президент из Deutsche Bank. По данным государственных СМИ, он стал первым банкиром из иностранного банка, нанятым на высший руководящий пост в одном из государственных банков Китая.

В 2018 году он уволился из банка по семейным обстоятельствам и присоединился к частной инвестиционной компании Hopu Investment Management Co. как сопредседатель, как сообщают местные СМИ.

Время работы Чжана в ICBC частично совпадало с временем работы Ли Сяопенга, бывшего председателя и партийного секретаря China Everbright Group, и Конг Лина, бывшего руководителя China Renaissance Holdings Ltd. Оба были причастны к кампании по взяточничеству.

Среди других финансовых руководителей, которых Китай приговорил к смертной казни с отсрочкой – Лю Ляньге, бывший глава Bank of China Ltd., и Тянь Хуйю, бывший президент China Merchants Bank Co.

Напомним, в прошлом году во Вьетнаме олигарх была приговорена к смертной казни за крупнейшее мошенничество в истории страны. Это был самый зрелищный судебный процесс, когда-либо происходивший во Вьетнаме, как и положено одному из крупнейших банковских мошенничеств, когда-либо видевших мир.

