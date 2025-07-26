Экс-жена фронтмена Coldplay Гвинет Пэлтроу потролила скандал с изменой: "устроилась" в Astronomer

Гвинет Пэлтроу / © скриншот с видео

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IT-компания Astronomer не упустила возможность использовать резонанс вокруг скандала с «камерой поцелуев» на концерте Coldplay.

Об этом свидетельствует видео Astronomer в X.

Гвинет Пэлтроу «устроилась» в Astronomer

После отставки гендиректора Энди Байрона и HR-менеджера Кристин Кебот, которых застали за изменой на концерте Coldplay, компания пригласила актрису Гвинет Пэлтроу стать своим «временным представителем».

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Не секрет, что актриса и фронтмен группы имеют романтическое прошлое. Они были женаты с 2003 по 2016 год и вместе воспитывают двоих детей. Именно поэтому участие звезды в рекламном ролике добавляет особого эмоционального веса.

В видео Гвинет называет себя «временным представителем» бренда и отвечает на «нашумевшие» вопросы.

«Спасибо за ваш интерес к Astronomer. Привет, я Гвинет Пэлтроу. Меня наняли на очень временной основе, чтобы говорить от имени более 300 сотрудников Astronomer», — отметила она.

«За последние несколько дней в Astronomer поступило много вопросов и меня попросили ответить на самые распространенные. Да, Astronomer — лучшее место для запуска Apache Airflow», — продолжила она.

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После этого в ролике появилось забавное сообщение.

«Боже мой, что за фи*ня?» — потроллили себя же авторы.

Далее Пэлтроу рассказала о работе компании и анонсировала их будущую конференцию.

Что предшествовало

Во время недавнего концерта Coldplay на стадионе Жиллетт в Бостоне фронтмен группы Крис Мартин вдруг заскочил одну застенчивую пару, вернув к ним свою «камеру поцелуев». Видео этого момента, опубликованное в TikTok, мгновенно стало вирусным. Оно набрало более 19 миллионов просмотров. Вероятно, камера «разоблачила» исполнительного директора IT-компании, который изменял своей жене с HR-менеджером.

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Наконец, 19 июля компания официально объявила, что Энди Байрон подал заявление об увольнении, которое совет директоров единогласно принял.

«Astronomer привержен ценностям и культуре, которыми мы руководствовались с момента нашего основания. От наших лидеров ожидают установления стандартов поведения и ответственности, но в последнее время эти стандарты не соблюдались», — заявили в компании.