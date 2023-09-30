Экс-чиновник Пентагона спрогнозировал, при каких условиях РФ может применить ядерное оружие

Страны НАТО должны быть готовы к возможному применению РФ тактического ядерного оружия. В частности, это может произойти, если США отвлекутся на Китай.

Такое мнение высказал бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Грегори Вивер в своей статье.

"Вялотекущие действия российских войск в первые дни войны в Украине рискуют убедить некоторых в НАТО, что будущую российскую угрозу Альянсу можно сдержать, прежде всего, за счет преимущества НАТО в обычных вооружениях и усиления сдерживания применения Россией ядерного оружия в будущем конфликте. Это опасная ошибка ", – написал он.

В статье он отмечает, что план российского диктатора Владимира Путина по вторжению в Украину был слишком рискованным и с глубокими просчетами.

Также читайте Противовоздушная оборона сбила 30 "Шахедов": какие города атаковала РФ

"Такое сочетание риска и просчетов вызывает крайнюю тревогу, особенно в сочетании с неоднократными угрозами ядерной эскалации со стороны России... Руководство НАТО должно понять, что действия российских сил в Украине, вероятно, приведут к увеличению зависимости России от ядерного оружия. В гипотетическом будущем войне с НАТО Россия, скорее всего, почувствует необходимость применить ядерное оружие на более раннем этапе конфликта либо для достижения победы, либо для предотвращения поражения», — говорится в статье.

Он добавил, что РФ может спровоцировать ядерный конфликт, когда США отвернутся на войну с Китаем за Тайвань.

Возможность применения ядерного оружия

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко уверен, что ему не придется использовать российское ядерное оружие, которое размещено в его стране.

Российский диктатор Владимир Путин никогда не снимал с повестки дня возможность нанести ядерный удар по Украине и положил на свой стол "ядерную папку" еще в марте прошлого года.

тактического ядерного оружия в Беларусь и свидетельствует о том, что совместное заявление Москвы и Пекина о нераспространении ядерного оружия, сделанное несколько дней назад, было "пустыми обещаниями". Объявление России о размещениии свидетельствует о том, что совместное заявление Москвы и Пекина о нераспространении ядерного оружия, сделанное несколько дней назад, было "пустыми обещаниями".