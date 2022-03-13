"Она гораздо выше, чем раньше": эксдепутат Госдумы назвал вероятность элит РФ пойти на убийство Путина и при каких условиях

"Она гораздо выше, чем раньше": эксдепутат Госдумы назвал вероятность элит РФ пойти на убийство Путина и при каких условиях

Чем больше будет давление, чем больше будет сползать в бездну вся эта ситуация, тем больше шансов будет, считает бывший депутат Госдумы.

Эксдепутат Госдумы России Илья Пономарев считает, что вероятность сговора российскими элитами против президента РФ Владимира Путина возможна, однако этот процесс будет происходить постепенно.

Об этом Пономарев рассказал в интервью HB.

"Считаю, что это возможно. Но постепенно. Чем больше будет давление, чем больше будет сползать в пропасть вся эта ситуация, тем больше будет шансов. Я думаю, что бизнес может попробовать деньгами организовать кого-нибудь из силовиков, чтобы что-то сделать. Это вероятнее всего, если говорить о верхушечной истории, но считаю, что нам нужно решать вопросы путем вооруженного восстания", - сказал он.

Также он добавил, что сейчас вероятность того, что российские элиты готовы пойти на убийство их руководителя, значительно выше, чем раньше. "Если раньше она была 1 к 1000, то сейчас – 1 к 100", – считает он.

По его мнению, это может произойти в двух условиях:

во-первых, нужно, чтобы было зафиксировано военное поражение России в Украине. во-вторых, нужно максимально заниматься вооружением отрядов оппозиционеров.

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