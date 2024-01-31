Экс-губернатора оккупированного Севастополя Овсянникова задержали в Лондоне – СМИ

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании задержало эксгубернатора оккупированного Севастополя в 2017-2019 годах Дмитрия Овсянникова. Его обвиняют в нарушении санкций и отмывании денег.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на печатную версию The Time.

В сообщении говорится, что бывшего заместителя федерального министра промышленности и депутата от "Единой России" задержали по месту жительства в Лондоне. Утверждается, что это произошло еще на прошлой неделе. Подозреваемому инкриминируют:

обход санкций и открытие счета в Лондонском банке;

четырех платежах на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов;

хранение 77,5 тысячи фунтов стерлингов преступной наличности.

Напомним, Европейский Совет еще на полгода – до 31 июля 2024 года – продлил экономические санкции против России, введенные из-за агрессии против Украины.

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