Эксгумируют тела и делают селфи: что известно о жуткой традиции Дня мертвых (фото 18+)

Во время ежегодного ритуала семьи проводят время с трупами умерших родственников.

Появились шокирующие изображения ежегодного ритуала, во время которого жители села откапывают тела умерших родственников.

Об этом пишет Daily Star.

Жители индонезийской общины Тороджа извлекают тела своих умерших родственников из могил, чистят и одевают их, а затем проводят с ними время, разговаривая и зажигая сигареты, как во время известного Дня мертвых в Мексике.

Это ежегодная традиция, которая проходит ежегодно в августе перед началом посевного сезона в общине Пангала, Северная Тораджа, Южный Сулавеси, но фотографии никогда не прекращают шокировать.

Ежегодные ритуалы смерти в Торадже – или ритуал Ма'нене – вдохновлены верой общины в бесконечную связь между жизнью и смертью.

Ритуал Ма'нене / Фото: Getty Images

В этом году видели, как один член семьи гладил по голове умершего родственника, который настолько хорошо сохранился, что его волосы все еще торчали из головы. Несколько семей видели, как их родственники одевали свежую одежду, прежде чем опустить их обратно в землю.

На фото также изображена женщина, качавшая эксгумированное тело своего ребенка, умершего в 1988 году. Племя считает этот ритуал праздником жизни и чествованием духов своих предков.

Ритуал Ма'нене / Фото: Getty Images

Они взаимодействуют с мумифицированными телами, как с живыми, убирают их могилы и заменяют украшенные гробы, прежде чем возложить их обратно.

Весь этот акт рассматривается как нечто вроде вторых похорон, и принимаются меры, чтобы предотвратить разложение тел. Обычно их снова кладут с подарками в красочных гробах. А в современную эпоху соплеменники используют свои смартфоны, чтобы сфотографироваться со своими умершими родственниками.

Ритуал Ма'нене / Фото: Getty Images

Семьи часто держат мумифицированные тела недавно умерших в своих домах месяцами, а иногда и годами, в трауре, готовясь и откладывая деньги на погребение, которое, по их мнению, имеет огромное значение.

Иногда они используют "тонгконан" – здание, специально предназначенное для размещения умерших перед погребением.

Тораджане часто влезают в огромные долги из-за похорон, поскольку они придают большое значение смерти как важнейшему аспекту жизни. С умершими общаются так, словно они живы, их часто приглашают на семейные трапезы. Умерших родственников кладут в могилу в свежей одежде, и ежегодно ножи разрезают ее, чтобы ее можно было заменить.

На одной из старых фотографий видно, как на ногу родственника надевают пару кроссовок Adidas. Другому трупу дают новую шляпу, солнцезащитные очки, шорты и часы. Их держат с помощью палок, а трупы чистят сухими малярными щетками.

Ритуал Ма'нене / Фото: Getty Images

А народ тораджа – это преимущественно протестантская христианская община, живущая в стране, где большинство населения – мусульмане. Но ежегодная традиция остается укорененной в их культуре на протяжении веков.

Для тораджанов смерть тела не воспринимается как внезапное событие и они пытаются сохранить его как часть семьи. Согласно их древней системе верований, дух умершего человека должен вернуться в родное село. Поэтому, если человек умирал во время путешествия, покойника отвозили с места происшествия домой в село.

Ритуал Ма'нене / Фото: Getty Images

Торожанец Эрик Кристал Ранте Алло в 2020 году рассказал The Sydney Morning Herald: "Люди тораджа верят, что дух умерших живет среди нас, живых, присматривает за нами, благословляет нас. Поэтому перед ритуалом погребения их называют to'makula, или просто больными, еще не умершими. Тораджаны очень уважают своих умерших".

Тораджанцы приветствуют посетителей, наблюдающих за празднованиями, и приглашают посторонних принять в них участие.

Напомним, женщина шокировала сходством с умершей 150 лет назад бабушкой. Она случайно наткнулась на ее фото.

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