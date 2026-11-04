Экскурсии за пределы Земли: Virgin Galactic показала новый туристический космоплан

Virgin Galactic готовит полеты на шести пассажиров

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28 октября 2026 года компания Virgin Galactic представила первый космоплан нового поколения Delta-класса, получившего название Apeiron. Название было выбрано во время публичного голосования с участием людей из 83 стран.

Об этом сообщает Daily Galaxy.

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В тот же день аппарат был доставлен с производственного предприятия в Месси, штат Аризона, в космодром Америка в Нью-Мексико. Для этого его прикрепили к самолету-носителю Eve, доставившему космоплан к постоянной операционной базе компании. Это был так называемый перелет в прикрепленном состоянии – без отсоединения и запуска двигателя самого космоплана.

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Генеральный директор компании Майкл Колглейзер назвал прибытие аппарата важным этапом работы над системой регулярных коммерческих полетов. Теперь специалисты должны завершить интеграцию и проверку программного обеспечения авионики, после чего начнутся подготовка и лётные испытания.

Чем новый космоплан отличается от предшественника

Delta-класс должен стать следующим поколением аппаратов Virgin Galactic после VSS Unity. Последний совершил семь коммерческих полетов, а его финальная миссия состоялась 8 июня 2024 года. После этого компания приостановила туристические рейсы, сосредоточившись на разработке новых космопланов.

Apeiron рассчитан на шестерых пассажиров – на двоих больше, чем мог перевозить Unity. Но главное изменение состоит не только в емкости: компания хочет значительно увеличить частоту полетов.

По замыслу Virgin Galactic, каждый космоплан Delta-класса сможет выполнять до двух рейсов в неделю, то есть примерно восемь в месяц. Ресурс аппарата, по планам разработчиков, должен превышать 500 миссий. Это должно сделать космический туризм более регулярным и помочь компании снизить издержки на один полет.

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Когда возобновятся туристические полеты

Согласно обновленному графику Virgin Galactic, первые коммерческие полеты Apeiron ожидаются в начале второго квартала 2027 года. Второй космоплан Delta-класса должен присоединиться к флоту в конце второго или начале третьего квартала того же года.

Эти сроки зависят от успешного завершения испытаний. Компания объясняет перенос графика дополнительным временем, необходимым для интеграции и проверки программного обеспечения авионики - электронных систем, управляющих работой космоплана.

Параллельно на предприятии в Аризоне продолжают сочинять второй аппарат и готовят производство ракетных двигателей. Компания также сообщала об успешном завершении структурных испытаний элементов конструкции, в частности, системы оперения, которая участвует в конфигурации аппарата при возвращении в атмосферу.

Как будет происходить космическое путешествие

Virgin Galactic использует необычную схему запуска: космоплан не стартует с земли как обычная ракета. Сначала самолет-носитель Eve поднимает его на большую высоту, после чего аппарат отсоединяется и включает собственный ракетный двигатель.

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Во время полета пассажиры на несколько минут ощущают невесомость и могут увидеть кривизну Земли. Затем космоплан возвращается в атмосферу и приземляется на взлетно-посадочную полосу.

Это суборбитальное путешествие: аппарат добивается космоса, но не выходит на орбиту вокруг Земли. Поэтому такой полет значительно короче обычной орбитальной миссии.

Более 100 будущих пассажиров готовятся к полету

По сообщению Virgin Galactic, более 100 участников сообщества будущих астронавтов уже переходят к начальному этапу подготовки. Новые группы пассажиров планируют привлекать постепенно по мере приближения компании к возобновлению коммерческих рейсов.

История спроса на такие поездки началась задолго до появления Apeiron. Virgin Galactic начала продавать бронирование еще в 2004 году, когда билет стоил около 200 тысяч долларов. К 2014 году места на будущие полеты зарезервировали около 700 человек.

Теперь компания стремится не просто вернуть туристов в космос, а доказать, что такие поездки можно превратить в регулярную коммерческую услугу. Однако для этого Apeiron еще предстоит пройти испытания, а Virgin Galactic – подтвердить, что новый флот способен работать с обещанной частотой.

Развитие частных космических компаний меняет представление о том, кто может отправиться за пределы Земли. То, что раньше было доступно преимущественно профессиональным астронавтам, постепенно становится коммерческой услугой — хотя пока остается очень дорогим и технологически сложным удовольствием.

Коммерческие полеты за пределы Земли остаются сложным испытанием не только для техники, но и для людей. Астронавт NASA рассказал об опыте длительного пребывания в космосе после того, как из-за проблем с кораблем его возвращение на Землю задержалось на девять месяцев . Эта история показала, насколько непредсказуемы могут быть космические путешествия.

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