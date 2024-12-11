Экс-министр обороны Южной Кореи совершил попытку самоубийства: СМИ раскрыли подробности

В настоящее время идет расследование по объявлению военного положения в Южной Корее.

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен, находящийся в следственном изоляторе в восточном Сеуле по обвинению в мятеже, пытался покончить с собой.

Об этом сообщило Yonhup.

Также читайте Может ли Россия сейчас начать войну с НАТО: в МИД Латвии дали ответ

После неудачной попытки Ким находится в защитной камере, рассказал генеральный комиссар Корейской исправительной службы Шин Эн Хэ, на слушаниях в парламенте.

"Сейчас состояние бывшего министра обороны не вызывает опасений", – добавил он.

Напомним, Ким Йон Хен подал в отставку 4 декабря из-за военного положения, извинившись перед гражданами. Уже через четыре дня его арестовали по подозрению в государственной измене.

Читайте также: