Экс-министр обороны Южной Кореи совершил попытку самоубийства: СМИ раскрыли подробности

В настоящее время идет расследование по объявлению военного положения в Южной Корее.
Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен, находящийся в следственном изоляторе в восточном Сеуле по обвинению в мятеже, пытался покончить с собой.
Об этом сообщило Yonhup.
После неудачной попытки Ким находится в защитной камере, рассказал генеральный комиссар Корейской исправительной службы Шин Эн Хэ, на слушаниях в парламенте.
"Сейчас состояние бывшего министра обороны не вызывает опасений", – добавил он.
Напомним, Ким Йон Хен подал в отставку 4 декабря из-за военного положения, извинившись перед гражданами. Уже через четыре дня его арестовали по подозрению в государственной измене.
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