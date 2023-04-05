Экс-офицер спецслужб РФ рассказал тайны жизни Путина: действительно ли он смертельно болен, имеет двойников и где его бункер

Он подтвердил утверждение, что российский диктатор вообще не пользуется Интернетом, а получает информацию в "секретных папках".

Сбежавший из страны 2022 года бывший сотрудник спецслужбы России Глеб Каракулов дал интервью журналистам и рассказал, каков на самом деле глава Кремля Владимир Путин и какие тайны у него есть.

Интервью он дал Центру "Досье".

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Путин в телевизоре и Путин в жизни

По словам бывшего офицера Федеральной службы охраны, телевизионный Путин ничем не отличается от реального. Манера поведения, манера держаться, которую нам демонстрируют по телевизору, соответствует реальной жизни.

"Но любое другое общение, свидетелем которого я был, там все было действительно в рамках приличия. Я бы не сказал, что какая-то сверхагрессия, ничего такого не было", — заметил он.

Путин не пользуется Интернетом

Он подтвердил утверждение, что российский диктатор вообще не пользуется Интернетом. Как рассказал Каракулов , за все время своей работы он не видел Путина с мобильным телефоном. Спецслужбы приносят ему "секретные папки", имеющие информацию в печатном виде. По его словам, российский президент действительно находится в определенном "информационном вакууме".

"Всю информацию, которую он (Путин – ред.) получает, предоставляют люди, которые непосредственно близки к нему", – заявил Каракулов.

Также он отметил, что Путин смотрит только российское телевидение. Даже во время зарубежных визитов он требует наличия российских телеканалов, не менее 4.

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Действительно ли глава Кремля смертельно болен

До 2020 года он очень часто ездил в заграничные поездки, а затем сел в бункер. За 13 лет работы, как рассказал Каракулов, Путин отменили из-за состояния здоровья только одно или две командировки.

"В контексте здоровья у него (Путина – ред.), пожалуй, гораздо лучше, чем у других людей его возраста", — сказал он.

Бывший сотрудник спецслужбы России подтвердил, что Путин постоянно находится на карантине. Они не понимают, почему он до сих пор сидит на изоляцию, если коронавирус уже "притих". Тем более, их принуждают вакцинироваться и находиться на карантине.

Бункеры Путина

Каракулов рассказал, что российский президент с недавнего времени требует бомбоубежища во время зарубежных визитов. В частности, он вспомнил поездку Путина в Казахстан на саммит. Он считает, что российский диктатор действительно опасается, что его могут убить за границей.

"А для чего еще бомбоубежища? Я так понимаю, что он боится (быть убитым – ред.)", — подчеркнул он.

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Война в Украине

Бывший офицер Федеральной службы охраны считает, что Путин когда-то и Путин сейчас – это два разных человека. Впрочем, он не подтвердил и не опроверг слухи о двойниках главы Путина.

"Если физически – это один человек, то по поведению и другим моментам – это два разных человека. Сейчас он очень закрылся, защитил себя он всего мира всеми возможными барьерами. Тем самым карантином, отсутствием информации, коммуникации с внешним миром. В моем понимании в 21 веке нормальный человек не мог допустить эту войну", — рассказал он.

Напомним, в ISW считают, что Кремль продолжает ядерные угрозы, чтобы сдержать военную помощь Западу Украине перед контрнаступлением.

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