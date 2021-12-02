Экспансия "Омикрона" и ответ на действия РФ: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Страны-члены НАТО очень четко ответили на призыв Украины углублять сотрудничество в военно-технической сфере, посылать четкие сигналы России о непосильности вооруженной агрессии и работать над санкциями. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Читать дальше –>
- Соединенные Штаты Америки вместе с другими странами свободного мира категорически осуждают захватническую политику России в отношении Украины, а также попытки Кремля расшатать единство стран Запада и шантажировать Европу энергетическим кризисом. Об этом заявила сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США Марси Каптур. Читать дальше –>
- Общее количество реализуемых вакцин против COVID-19 в мире превысило 8 миллиардов прививок. Читать дальше –>
- Мэрия Нью-Йорка не хочет вводить обязательное ношение масок или объявлять локдауны, чтобы не отвлекать людей от главного – необходимости вакцинироваться. Читать дальше –>
- Президент американской компании Moderna Стивен Хогэ заявил, что вакцину от штамма коронавируса Omicron могут сделать уже в марте 2022 года. Читать дальше –>
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.