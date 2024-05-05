Африканский корпус, военная группа, которая рассматривается как преемник ЧВК "Вагнер" в Африке, подтвердил прибытие российских "инструкторов".

Военные советники кремлевского режима вместе с российской техникой и оружием прибыли в Нигер на выходных, 4-5 мая. Таким образом, Россия усиливает свое присутствие на африканском континенте.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на государственное телевидение Нигера.

Первая группа из 100 российских "военных советников" прибыла в Нигер 10 апреля вместе с системами ПВО. В субботу в африканскую страну прибыли еще два военных лайнера, а по данным государственных СМИ Нигера, за последний месяц Россия отправила еще три грузовых самолета с военными припасами и "инструкторами".

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Африканский корпус, военная группа, которая рассматривается как преемник ЧВК "Вагнер" в Африке, подтвердил прибытие российских "инструкторов" в прошлом месяце и вчерашнее поступление дополнительных материалов и более широкое присутствие бойцов.

Военный режим в Нигере, захвативший власть в стране в результате государственного переворота прошлым летом, был на орбите России с самого начала и недавно попросил американские силы в этом районе покинуть страну.

В апреле Соединенные Штаты согласились вывести из страны около 1000 военных. Вооруженные силы США имели базу вблизи Агадеса, на сооружение которой было израсходовано около 100 миллионов долларов.

Нигер, похоже, полностью попадает в сферу влияния России в Африке вместе с другими соседними странами, ставшими жертвами военных переворотов и оппортунистических пророссийских лидеров. В Мали и Буркина-Фасо произошли военные перевороты, после которых началось глубочайшее сближение с Россией.

Напомним, 30 июля 2023 года тысячи поклонников хунты, захватившей Нигер во время государственного переворота в начале этой недели, прошли маршем по улицам столицы Ниамея. Они размахивали русскими флагами и скандировали имя президента России, направляясь в посольство Франции, колонией которой раньше было это африканское государство.

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