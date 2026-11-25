Мыши / © pixabay.com

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В Испании в 2025 году зафиксировали 1 123 877 случаев использования животных в научных и учебных целях. Это почти на 27% больше, чем годом ранее. Однако резкий рост статистики объясняется, прежде всего, экспериментами с рыбами, количество которых увеличилось на 92%.

Об этом говорится в девятом ежегодном отчете Соглашения о прозрачности Конфедерации научных обществ Испании (COSCE), представленном сегодня, 25 ноября, 2026 года, передает eleconomista.

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Документ подготовила Европейская ассоциация исследований на животных (EARA) на основе последних данных Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании.

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В то же время, авторы отчета обращают внимание на важную деталь: если не учитывать рыб, общее количество случаев использования животных в исследованиях даже несколько сократилось. В частности, эксперименты с грызунами уменьшились на 5%, а с головоногими моллюсками — на 8%. При этом использование птиц возросло на 6%, а земноводных — на 8%.

Именно исследования с рыбами больше всего повлияли на общее увеличение показателя 2025 года.

Научные учреждения стали более открытыми для экспериментов

Кроме статистики использования животных, отчет COSCE посвящен прозрачности научных исследований. По данным организации, к Соглашению о прозрачности уже присоединилось 161 учреждение. Опросы для подготовки документа прошли 140 из них. Для сравнения: в первом отчете 2018 участвовали только 62 учреждения.

94,3% присоединившихся к исследованию организаций считают это соглашение важным шагом для развития биомедицинских исследований.

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Авторы также зафиксировали самые высокие за все время показатели открытости отрасли. В частности, 91,9% учреждений, непосредственно проводящих эксперименты на животных, сообщают о такой деятельности на собственных сайтах. Это почти на 12 процентных пункта больше, чем в предыдущем отчете.

Более того, 73,7% организаций принимают участие в мероприятиях по популяризации науки. За год этот показатель вырос на 8,9 процентного пункта.

Почти половина учреждений (47%) организует лекции и встречи в школах, колледжах или университетах. Еще 21% сотрудничают с пациентами и их объединениями.

В то же время 62 учреждения проводят внутренние лекции по исследованиям с участием животных, а 47 прямо упоминают о такой деятельности при отборе новых работников.

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Заведения чаще открывают лаборатории для посетителей

Соглашение о прозрачности охватывает также организации, которые сами не проводят эксперименты на животных. Среди 41 такого учреждения, участвовавшего в опросе, 32 (78%) информируют своих членов о положении соглашения, а 31 (75,6%) публикуют соответствующие материалы на сайтах или в социальных сетях.

Также известно, что семь из десяти организаций (70,7%) сообщили, что организовывали внешние посещения своих помещений.

В отчете отметили и распространение международных рекомендаций ARRIVE, определяющих стандарты отчетности об исследовании с участием животных. Количество учреждений, требующих соблюдения таких рекомендаций почти удвоилось по сравнению с 2018 годом: с 16,4% до 32,3%.

Еще один показатель касается правил информирования общественности об использовании животных в исследованиях. В настоящее время такие инструкции имеют 24 учреждения или 24,2% участников опроса. В предварительном отчете этот показатель составил 17,6%.

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