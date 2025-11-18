Эксперт назвал лучший город Европы: здесь фантастические цены и сказочный Старый город

Туристический эксперт считает Таллин лучшим европейским городом / © unsplash.com

Эксперт по путешествиям Генрик Еппесен, посетивший каждую страну мира (193 государства, входящих в состав ООН) и более 2000 различных локаций, назвал столицу Эстонии Таллин самым недооцененным и лучшим городом Европы для посещения. 37-летний датчанин, проживавший в Таллинне 10 месяцев, считает, что этот город по сравнению с популярными туристическими направлениями, как Барселона или Париж, предлагает непревзойденную атмосферу и имеет фантастические цены.

Об этом эксперт рассказал в интервью The Mirror.

«Как бы попасть в другой мир»

Еппесен отметил, что Таллинн очень часто обходят туристы, которые уже бывали в Европе, предпочитая Лондон, Рим и Берлин. Он подчеркнул, что у эстонской столицы есть ряд уникальных преимуществ.

Основные преимущества Таллинна, по мнению эксперта:

Город значительно дешевле большинства европейских столиц. "Лучший Старый город во всем мире", который Еппесен видел во время своих многочисленных путешествий. Уникальная атмосфера.

«Вы можете выйти за дверь, и это будет, будто вы попали в другой мир с хорошо сохранившимися старинными зданиями и атмосферой, не похожей ни на одну другую», — поделился Еппесен.

Эксперт напомнил, что Старый город Таллинна является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обеды за 5 евро и чистый воздух

Путешественник также выделил гастрономическую сторону Таллина, отметив, что питание здесь доступно и качественное.

«Я обедал за €5 (около 210 гривен) в Rataskaevu 16 около 40 раз, и это отличный ресторан и опыт», — рассказал Генрик.

Он добавил, что многие рестораны имеют схожие цены. Еппесен, часто покупавший местные продукты на рынке Balti Jaama Turg, отметил смесь местной и европейской (в том числе итальянской) кухни, которую подают в волшебных старинных зданиях.

Кроме того, эксперт подчеркнул редкое для крупных городов преимущество: качество воздуха.

«Он [Таллин — ред.], вероятно, имеет наилучшее качество воздуха среди всех городов, по крайней мере, столиц, а может, и любого большого города в Европе», — отметил он.

Приветливые люди

Эксперт также отметил исключительную дружелюбие местного населения, существенно дополняющую привлекательность города.

«Там отличные люди. Они очень доброжелательны в Эстонии», — сказал Еппесен.

Он вспомнил случай 2014 года, когда поздно вечером он заблудился, и незнакомцы помогли ему, подвозя в гостиницу.

Эксперт также рекомендует туристам воспользоваться Таллиннской картой, которая предоставляет бесплатный проезд и скидки на музеи, а также советует посетить соседние острова, такие как Сааремаа и Хиюмаа, если поездка длится более недели.

