Эксперт назвал операцию в Курской области "уже оправданной": в чем эффективность "прорыва"

Во время рейда было перерезано важное сообщение россиян в регионе.

Учитывая размах и интенсивность украинской операции в Курской области, рано или поздно Россия будет вынуждена подтянуть туда войска с других операционных направлений. Возможно даже остатки своих стратегических резервов, приготовленных на август-сентябрь.

Об этом заявил военный обозреватель Константин Машовец

По его словам, даже с этой точки зрения операция в приграничной Курской области "уже оправдана". По информации эксперта, для прикрытия границы российское командование перемещает часть войск с Волчанского направления в Харьковской области.

Сравнивая темпы продвижения подразделений в Курской области и российских войск в Харьковской области, Машовец отмечает, что в течение двух суток "ВСУ взяли под свой контроль территорию значительно больше, чем российские войска за полтора месяца".

"Мне почему-то кажется, что это еще даже "не середина партии". В ближайшее время у нас появится новое операционное направление", – высказался Машовец.

По его словам, было перерезано важное сообщение россиян в Курской области. Речь идет о дороге Рыльск – Коренево – Суджа. Он отмечает, что "подразделения ВСУ продолжают продвигаться по общему направлению Любимовка — Коренево, а также в районе города Суджа и в направлении урочища "Милово".

По его мнению, украинскому командованию удалось добиться эффекта "оперативной внезапности".

"Судя по какой-то "приторможенной" реакции российского командования, процесс подготовки и организации прошел как-то "мимо ушей" соответствующих российских командных структур, или был ими неверно истолкован. Вероятно, они определили его как усилия украинского командования по "прикрытию Сумского направления", и генерал" Буданов им в этом удачно "подыграл" своими заявлениями о "подготовке россиянами наступления на Сумы", — предположил Машовец.

Напомним, военный эксперт Михаил Жирохов заинтриговал заявлением о "прорыве" в Курской области. По его словам, эти события имеют перед собой "определенные задачи", и некоторые из них уже выполнены.

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