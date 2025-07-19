Эксперт назвал шаг Путина, который создаст существенную угрозу всей Европе

Мобилизация в России. / © Getty Images

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Одним из опасных сценариев развития событий не только для Украины, но и всей Европы может стать объявление общей мобилизации в Российской Федерации.

Об этом заявил эксперт по международным вопросам Юрий Романюк в эфире "Еспресо".

По его словам, вероятность того, что диктатор РФ Владимир Путин может решиться на объявление всеобщей мобилизации в России. И именно этот сценарий эксперт называет очень опасным.

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"Поскольку тогда они будут понимать, что при таком сценарии Украина может не удержать оборону на отдельных участках фронта, Россия продолжит наступление и тогда Западу придется реагировать. Впрочем, отдавать своих граждан на защиту Украины им не очень хотелось бы. Никто этим не хочет жертвовать. Сытый миллиард, живущий в США и Европе, не хочет помогать Украине, кроме финансы".

Общий Запад уже сейчас должен разрабатывать план действий и реакции на вероятное объявление всеобщей мобилизации, убежден Романюк.

"Мероприятие даже не готово к тому, чтобы отправлять свои войска в Украину. Ни морально, ни в военном аспекте. Именно поэтому, объявление мобилизации в РФ может стать для Украины одним из самых опасных сценариев. Я думаю, что на Западе уже должны разрабатывать концепцию реагирования на такие события", - добавил Юрий Романюк.

Напомним, ранее глава МИД Андрей Сибига со ссылкой на данные украинской разведки заявил, что РФ приступила к подготовке стратегических резервов, что может свидетельствовать о планах масштабных боевых операций не только в Украине. В этой связи Сибига отметил необходимость усиления санкционного давления на Москву и призвал союзников к дипломатической мобилизации.

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Дата публикации 23:32, 18.07.25 Количество просмотров 14 Эрдоган звонил Путину, а Трамп разгневался на Кремль. Мосейчук. Сухенко. Пятница