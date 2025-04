Эксперт назвала самую безопасную часть мира после ядерной войны и что будет с Украиной

Ядерный взрыв / © ТСН.ua

Ядерная война будет означать, что пять из восьми миллиардов человек на Земле, скорее всего, умрут в первые 72 минуты. Так считает экспертка по ядерной войне и журналистка-расследовательница Энни Джейкобсен, которая рассказала о том, что будет, если произойдет самое худшее.

В 2016 году писательница из Коннектикута, США, стала финалисткой Пулитцеровской премии после выхода своей книги The Pentagon’s Brain: An Uncensored History of DARPA. С тех пор она стала членом комитета в Колумбийском университете и считается одним из самых квалифицированных экспертов по ядерным вопросам.

57-летняя Энни приняла участие в подкасте Стивена Бартлетта Diary Of A CEO, где рассказала о единственных двух странах, где можно выжить.

Джейкобсен поделилась, что профессор Брайан Тун, ведущий эксперт по климатическим и атмосферным наукам, сказал ей, что только две страны могут потенциально пережить ядерную зиму — Новая Зеландия и Австралия, которые могут «поддерживать сельское хозяйство».

Она объяснила: «Большая часть света, особенно в средних широтах, будет покрыта слоями льда… Такие места, как Айова и Украина, будут просто засыпаны снегом в течение 10 лет. Сельское хозяйство потерпело крах, а когда сельское хозяйство терпит крах, люди просто умирают. Вдобавок к этому вы получите радиационное отравление, поскольку озоновый слой будет настолько поврежден и разрушен, что вы не сможете находиться на улице под солнечным светом — люди будут вынуждены жить под землей, борясь за еду везде, кроме Новой Зеландии и Австралии».

Джейкобсен также считает, что для уничтожения 60 процентов человечества понадобится всего 72 минуты.

В прошлом году в интервью изданию Politico она добавила: «Балистической ракете нужно 26 минут и 40 секунд, чтобы долететь от стартовой площадки в России до восточного побережья Соединенных Штатов. Это было правдой в 1959-60 годах, когда ядерный физик и бывший ученый Пентагона Герб Йорк впервые сделал анализ, и это правда сегодня. Технология баллистических ракет не изменила законы гравитации. Вне зависимости от того, что вы делаете, все равно остается окно для запуска к цели. Пхеньян — это 33 минуты, потому что он несколько отличается географически».

В случае ядерной войны, утверждает эксперт, у действующего президента США будет всего шесть минут, чтобы отреагировать с помощью своей «Черной книги», или «ядерного футбола».

«Частью ужасной правды о ядерной войне, или если развернется ядерный обмен, является безумный отсчет времени, который был поставлен на все с момента обнаружения ядерного запуска», — добавила Энн. «Это факт. Как и то, что у президента есть только шесть минут, это приблизительное время для принятия этого решения. И за это время открывается «Черная книга»; он должен сделать выбор из контрактировочного списка вариантов внутри «Черной книги».

Напомним, сколько времени нужно Украине для создания ядерного оружия.