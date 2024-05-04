Эксперт об ударах СБУ по НПЗ РФ: "Путина сажают на болезненный шпагат"

Политолог рассказал о неприятных последствиях для экономики РФ из-за атак дронами по НПЗ.

Из-за ударов Службы безопасности Украины по нефтеперерабатывающим заводам России Кремль вынужден выбирать – сохранять цены на бензин для населения, чтобы не было социального взрыва или позволить его экспорт, чтобы иметь деньги на войну против Украины.

Об этом пишет политолог и экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт отмечает, что на Западе сейчас дают очень высокие оценки ударам по НПЗ.

Так, издание Politico опубликовало обширную статью об эффективности ударов по НПЗ. Журналисты считают, что волна ударов беспилотников СБУ по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России вынудила Кремль поспешно защищать свою территорию.

"Удары привели к невероятному – в крупнейшем в мире нефтяном государстве заканчивается бензин. То есть все больше людей на Западе считают, что "кощеевая смерть путина" спрятана именно здесь", - подчеркивает экс-нардеп.

Черненко также отметил, что СБУ очень точно выбирает цели для атак.

"Дроны наносят удары по тем частям НПЗ, где использовано наибольшее количество компонентов западного оборудования. России крайне трудно заменить это оборудование. Цитирую Politico: "Киев обнаружил технологическую уязвимость Москвы, а удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам ускоряют влияние западных санкций, из-за которых эти нефтеперерабатывающие заводы уже тяжело заменяют западное оборудование, запасные части и программное обеспечение", — акцентирует эксперт.

Александр Черненко подчеркнул, что СБУ в этой войне производит знаковые операции: разрушение Крымского моста; уничтожение морскими дронами кораблей Черноморского флота России

"Теперь удачные удары по НПЗ, которых уже 15. Причем уверен, на этой цифре подчиненные Малюка не остановятся", — резюмирует эксперт.

Напомним, глава СБУ Малюк заявил, что именно за счет экспорта нефтепродуктов Россия пополняет свой бюджет – это фактически треть их общего бюджета и львиная часть военного.

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