Эксперт объяснил, чем для Трампа обернется операция против Ирана

США могут не достичь поставленных целей в рамках операции против иранского режима, поскольку у Тегерана до сих пор есть достаточные ресурсы для обороны.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

По словам эксперта, остается непонятным, станет ли американская операция против Ирана успешной для Вашингтона.

«Но пока выглядит, что они не достигнут своих целей. Поскольку, во-первых, режим удержался… У него есть еще возможности, то есть ракеты, дроны и т.д. Мы не увидели там восстания организованного, которое могло бы сменить режим», — обратил внимание Хара.

Эксперт также добавил, что в настоящее время американская сторона пытается организовать противостояние между курдами и иранскими властями. В то же время удастся ли реализовать такой сценарий, остается открытым вопросом.

Он пояснил, что курдские силы в большинстве своем имеют только стрелковое оружие. При этом у них отсутствуют тяжелые техники, авиации и ракетные системы, что существенно ограничивает их возможности.

Кроме того, Хара обратил внимание на этническую ситуацию в Иране. По его словам, на периферии страны проживает немало национальных меньшинств, в том числе азербайджанцы, курды и арабы. Теоретически они могут стремиться к обособлению.

«Но это не изменит саму ситуацию в Тегеране и смену власти», — уточнил эксперт.

