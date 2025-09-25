Эксперт предупредил о новой горячей точке в Украине: причем тут Молдова

Путин и Мая Санду / © ТСН.ua

Страна-агрессор Россия продолжает провокации в отношении европейских стран, однако пытается держаться ниже порога войны, что позволяет Кремлю сдвигать «красные линии» и размывать границу между миром и войной. Эта тактика, известная как «варка лягушки на медленном огне», даже более опасна, чем открытое вторжение, поскольку раскалывает союзников и провоцирует внутренние дискуссии.

Об этом рассказал военный эксперт Алексей Мельник в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Он подчеркнул, что попытки избежать конфронтации ради стабильности лишь откладывают неизбежные потери, которые в итоге могут оказаться более масштабными.

Угроза для Одесской области

Эксперт подтвердил, что угроза дестабилизации в Молдове реальна, особенно накануне парламентских выборов 28 сентября. Его позиция совпадает с заявлением президентки Молдовы Май Санду о том, что страна может стать инфильтрационной площадкой для вторжения российских войск в Одесскую область.

«Угроза действительно реальна, тем более если за этим стоит не просто оппозиционная политическая сила, а мощная российская государственная машина с колоссальными финансовыми ресурсами, это уже просто экзистенциальная угроза», — отметил Алексей Мельник.

Он добавил, что уязвимыми местами Молдовы сильная зарубежная диаспора, а также Гагаузия и протестные настроения, которые пророссийские силы используют из-за того, что правительству Санду не удалось быстро решить экономические проблемы.

Сценарии для Украины: действовать «гораздо решительнее»

Получение еще одной горячей точки на границе из-за возможных внутренних протестов и дестабилизации, а также провокации со стороны приднестровского анклава является крайне нежелательным сценарием для Украины.

Мельник отметил, что в случае победы пророссийских сил, которые будут стремиться объединиться с Приднестровьем, Украине будет необходимо действовать гораздо более решительно, чем это было в период 2014-2022 годов.

Эксперт также обратил внимание на географическое положение Молдовы, которая окружена со всех сторон, что в случае худшего сценария (очередной «специальной военной операции») дает Украине и Румынии реальные возможности локализовать российское прямое вмешательство. Хотя и подчеркнул, что для этого необходима политическая воля.

Напомним, украинский журналист Виталий Портников пояснил, что Кремль финансирует пророссийские силы в Молдове, в частности партии, связанные с Додоном и Шором, чтобы они смогли получить парламентское большинство. Это создает прямую угрозу Украине, поскольку Евросоюз рассматривает евроинтеграцию Киева и Кишинева как единый пакет. Портников предостерег: если пророссийские политики победят в Молдове и примут законы, противоречащие нормам ЕС, Брюссель заморозит переговоры о вступлении не только с Кишиневом, но и автоматически с Киевом.