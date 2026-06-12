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Эксперт предупредил о «сокрушительном поражении» республиканцев из-за фразы Трампа об инфляции
Значительная часть американцев отрицательно воспринимает войну с Ираном, а уровень недовольства ее последствиями продолжает расти.
Фраза Дональда Трампа о том, что он «любит инфляцию», может использоваться демократами как один из ключевых элементов предвыборной критики экономической политики действующей администрации.
Об этом в эфире Эспрессо в программе "Теперь Главное" рассказал профессор Мангеттенского университета Игорь Айзенберг.
По его словам, значительная часть американцев отрицательно воспринимает войну с Ираном, а уровень недовольства ее последствиями продолжает расти.
«Большинство американцев очень неодобрительно относятся к этой войне с Ираном с самого начала. И это количество людей, недовольных войной, ее последствиями, растет», — отметил Айзенберг.
Он также сослался на опрос, согласно которому около 80% американцев считают, что за рост инфляции и цен в США ответственен президент Дональд Трамп и его политика.
«Последний опрос свидетельствует о том, что около 80% американцев считают, что именно действия Трампа виновны в том, что растет инфляция, растут цены, ухудшается качество жизни в США. И это прямое следствие этой войны», — сказал профессор.
По мнению Айзенберга, подобная динамика может привести к существенным потерям для Республиканской партии на промежуточных выборах.
"Если все будет двигаться, как оно идет, и динамика не будет меняться, то это ведет республиканцев к сокрушительному поражению на выборах", - отметил он.
Профессор напомнил, что, как правило, партия действующего президента теряет места в Палате представителей на промежуточных выборах, однако нынешняя ситуация может быть более критичной для республиканцев.
«Трамп обещал снизить цены – цены растут. Обещал прекратить бесконечные войны - и развязал новую войну», - подчеркнул он.
Айзенберг также обратил внимание на недавнее заявление Трампа.
«Трамп вчера сказал в Белом доме фразу, что он любит инфляцию, повторил это несколько раз. И, конечно, демократы будут использовать это в своей предвыборной кампании», — подытожил Айзенберг.
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