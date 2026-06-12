Эксперт предупредил о «сокрушительном поражении» республиканцев из-за фразы Трампа об инфляции

Дональд Трамп / © Associated Press

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Фраза Дональда Трампа о том, что он «любит инфляцию», может использоваться демократами как один из ключевых элементов предвыборной критики экономической политики действующей администрации.

Об этом в эфире Эспрессо в программе "Теперь Главное" рассказал профессор Мангеттенского университета Игорь Айзенберг.

По его словам, значительная часть американцев отрицательно воспринимает войну с Ираном, а уровень недовольства ее последствиями продолжает расти.

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«Большинство американцев очень неодобрительно относятся к этой войне с Ираном с самого начала. И это количество людей, недовольных войной, ее последствиями, растет», — отметил Айзенберг.

Он также сослался на опрос, согласно которому около 80% американцев считают, что за рост инфляции и цен в США ответственен президент Дональд Трамп и его политика.

«Последний опрос свидетельствует о том, что около 80% американцев считают, что именно действия Трампа виновны в том, что растет инфляция, растут цены, ухудшается качество жизни в США. И это прямое следствие этой войны», — сказал профессор.

По мнению Айзенберга, подобная динамика может привести к существенным потерям для Республиканской партии на промежуточных выборах.

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"Если все будет двигаться, как оно идет, и динамика не будет меняться, то это ведет республиканцев к сокрушительному поражению на выборах", - отметил он.

Профессор напомнил, что, как правило, партия действующего президента теряет места в Палате представителей на промежуточных выборах, однако нынешняя ситуация может быть более критичной для республиканцев.

«Трамп обещал снизить цены – цены растут. Обещал прекратить бесконечные войны - и развязал новую войну», - подчеркнул он.

Айзенберг также обратил внимание на недавнее заявление Трампа.

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«Трамп вчера сказал в Белом доме фразу, что он любит инфляцию, повторил это несколько раз. И, конечно, демократы будут использовать это в своей предвыборной кампании», — подытожил Айзенберг.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неожиданно заявил, что отменил запланированные на ночь воздушные атаки и бомбардировки территории Ирана .

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп громко освистел тысячи американцев во время звучания национального гимна на финале NBA 2026 .

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