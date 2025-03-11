Эксперт прокомментировал возможность Франции защитить Европу своим ядерным оружием

Европа была фактически лишена голоса в вопросе ядерного оружия, поскольку находилась под "ядерным зонтиком" Соединенных Штатов, одна теперь ситуация меняется.

Об этом в эфире Эспрессо заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Аналитик прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о защите Европы французским ядерным оружием.

"Если рассматривать французскую военную доктрину, она предусматривает способность осуществить лишь один ядерный удар по определенным целям – стратегически важным или символическим. Франция считает такой подход достаточным. То есть о полномасштабной ядерной войне речь не идет. Это важно понимать, как и соотношение ядерных потенциалов России и Франции и Великобритании вместе взятых. Ведь их общее количество ядерных боеголовок в разы меньше российского. К примеру, если во Франции и Великобритании можно насчитать около 415 единиц, то в России их более 5000", - сообщил Сунгуровский.

Он отметил, что размещение миротворцев из европейских стран в Украине было восприниматься Кремлем как военная поддержка Киева, даже если это будет сделано после прекращения огня.

"В речах неоднократно отмечается, что это возможно только после заключения мирного соглашения. Только при таких обстоятельствах, по просьбе Украины, иностранные войска могут войти на ее территорию, но при условии изменения Конституции. Ведь она запрещает размещение вооруженных сил других государств и их баз. То есть речь идет только о временном пребывании", — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Германии сделали заявление о ядерном оружии.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп предупредил об угрозе ядерного Армагеддона.

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