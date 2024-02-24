Эксперт рассказал, что Россия вышла на пик возможностей производства оружия

Эксперт уверен, что процесс производства оружия в РФ можно умерить и даже разрушить.

Россия тратит на оборону 7,5% ВВП, а ее заводы работают круглосуточно, часто с обязательными 12-часовыми изменениями, чтобы поддерживать российскую военную машину.

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Бывший министр энергетики РФ и оппозиционер Владимир Милош считает, что это хорошая новость для украинцев, но плохой показатель для Владимира Путина, поскольку свидетельствует, что РФ вышла на максимум своих мощностей, сообщает 24 Канал.

Милош рассказал, что летом 2023 года производство готовых металлических изделий (боеприпасов – ред.) выросло на 30 – 40% в годовом выражении, но уже к концу года упали на 8 – 10%.

"Они выходят на плато. Почему? Для увеличения производства нужно строить новые линии, а для этого нужны станки, не производимые в России. Нужно особое оборудование, которое даже Китай не может поставлять", — заявил Милов.

Кроме того, после информации в СМИ, что Россия активно скупает станки в Тайване, власти страны отреагировали и ввели дополнительные санкции и штрафы для своих компаний. Это значительно ударит по российскому ВПК.

Россия не сможет строить новые линии строительства по оружию и боеприпасам по 2 причинам:

нет станков;

имеющиеся производства в основном основаны на оборудовании Запада. Оно будет изнашиваться и требует обслуживания.

Если страны Запада будут и дальше перекрывать поставки компонентов для производства оружия, этот процесс можно сдержать и даже разрушить.

Кроме того, Милош рассказал, что российские оружейные производители отличаются от западных тем, что не выпускают никакой продукции кроме военной. Он напомнил, что компании Airbus Defence and Space, Lockheed Martin или Boeing производят многие гражданские продукты. В то время как в РФ предприятия работают, когда деньги из госбюджета поставляются, если этот поток закончится, они сразу же остановятся.

До полномасштабного вторжения продажи оружия за границу приносили 15 миллиардов долларов ежегодно. Сейчас россияне скрывают данные, по оценке Милова, экспорт снизился до 5-6 миллиардов долларов.

"Осталось только одно "русло" – госбюджет. Если он будет "пересыхать", а тут еще дефицит производственных мощностей, сейчас у оборонной системы такие успешные времена, но дальше это не сохранится", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт подсчитал резервы техники и оружия в России для продолжения войны против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Госдеп США получил информацию о том, что Россия месяцами получает от КНДР контейнеры с боеприпасами.

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