Эксперт рассказал, какими будут последствия для путинского режима после сбития азербайджанского самолета

Российские диктатор Путин и его режим не будут иметь последствия после сбития азербайджанского самолета, поскольку президент Азербайджана Ильхам Алиев имеет очень тесные интересы с Кремлем.

Такое мнение в эфире Radio NV высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

По мнению эксперта, возможно, Путин скажет: "Вы знаете, какой-то неопытный оператор, работавшая в Чечне система ПВО, она сработала не так, все может быть, война".

Потому, отметил Клочок, для режима Путина последствий не будет.

"Если [последствий нет] даже после расследования по преступлению о сбитии самолета МН17, когда даже есть решение Гаагского суда, признавшего конкретно виновных лиц на территории России... Ожидать чего-то от этой истории, кроме того, что будут вздохи и политические заявления, просто не стоит", – заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский заявил об ответственности России за сбитый самолет из Азербайджана.

Кроме того, мы ранее информировали, что в "Азербайджанских авиалиниях" назвали причину крушения.

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