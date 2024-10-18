Эксперт рассказал, сколько понадобится времени северокорейским военным для освоения российской техники

Военным из Северной Кореи понадобится несколько месяцев, чтобы освоить управление российской военной техникой.

Об этом рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире КИЕВ24.

«То, что сказал Буданов о том, что они тренируются на российской технике, это не случайно. Почему? Потому что это означает, что рано или поздно мы сможем их, скорее всего, увидеть и на линии фронта. Они будут участвовать в боевых действиях. Почему он сказал об этом? Не случайно, потому что была аналитика о том, могут ли северокорейцы использовать российскую технику, — сказал он.

Он отметил, что техника Северной Кореи похожа на российскую, поскольку была разработана еще во времена Советского Союза. Однако ее модернизировали, и, по его оценке, военным КНДР нужно несколько месяцев адаптироваться к российской технике.

Напомним, центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил, что на Дальнем Востоке России готовят северокорейских военных для участия в войне против Украины. Их экипируют в русскую форму.

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