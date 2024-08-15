Эксперт сказал, сколько у Украины есть времени, чтобы запустить местную инфраструктуру в Курской области

Если этого не произойдет, есть риск гуманитарной катастрофы.

Продукты обладают свойством заканчиваться, надо думать, чем кормить людей. У Украины есть неделя, чтобы запустить инфраструктуру на подконтрольных территориях Курщины.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал главный эксперт Института изучения России "Украинского Института Будущего" Игорь Тышкевич.

"Да, нужно запускать местную инфраструктуру, если ты думаешь удерживать эту территорию"

Ранее стало известно, что с начала операции на Курщине Силы обороны в общей сложности взяли под контроль уже 82 населенных пункта.

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