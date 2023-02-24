Эксперт спрогнозировал, чем закончится снабжение Китаем вооружения в РФ

Попытка поставки государству-агрессору китайских беспилотников обернется санкциями со стороны США и Евросоюза, которые ввиду крупного товарооборота между этими странами будут очень болезненными для Китая.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, известно, что Китай рассматривает возможность поставки дронов-камикадзе в Россию. Но эксперт считает, что попытка передать такое вооружение маловероятна.

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“Если Иран уже понял, что лучше дроны России не поставлять, то Китай их не будет поставлять. Или предоставит первую партию 100 штук и тогда у США и Европы будут основания "закрутить гайки" Китаю. То есть ввести против Китая санкции, которые будут для Китая катастрофой в экономическом и финансовом отношении”, — отметил Жданов.

Эксперт подчеркнул, что товарооборот между Китаем и США и Европой слишком велик, чтобы власти этой страны решились на такой риск.

По словам Жданова, гипотетически Китай мог бы поставлять России не только беспилотники, но и бронетранспортеры и танки, которых в этой стране достаточно много и все они изготовлены по советским образцам.

"Если бы это вооружение попало в Россию, нам было бы очень тяжело. 400 тысяч на танках и транспортерах – для нас было бы неподъемно перемолотить такую армию даже западным оружием”, — отметил эксперт.

Напомним, Китай ведет переговоры с Россией о поставках дронов-камикадзе, хотя США и Германия предупредили Пекин не снабжать оружием РФ.

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