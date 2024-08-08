Эксперт заинтриговал заявлением о "прорыве" в Курской области: одна из задач уже выполнена

От Украины нет официальной информации о "прорыве" в Курской области. Впрочем, эти события имеют перед собой "определенные задачи", и некоторые из них уже выполнены.

Об этом в эфире Radio NV заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

Эксперт считает, что если есть определенные задумки нашего командования, то мы "сегодня-завтра увидим несколько интересных событий".

"На данный момент фактически Украина, Вооруженные силы не признают, что мы воюем на территории Курской области. Конечно, о каких-то моментах можно чисто теоретически подумать, для чего эта операция, но я боюсь, что это будет не то, что планируется и что сейчас выполняем", — подчеркнул эксперт.

По его словам, одной из задач "рейда" может быть оттягивание российских сил. Эксперт говорит, что по его неофициальным данным из-под Северска сегодня ночью часть российских войск ушла".

"По данным нашей разведки, они говорят, что их опрокидывают в Курскую область. За вчера очень мало россияне использовали КАБы, практически их не было на некоторых направлениях. Но вечером они нанесли артиллерийские удары для того, чтобы прикрыть уход этих формирований. Думаю, что по крайней мере, одно задание этот прорыв уже выполнил", — говорит Жирохов.

Также он высказался по поводу отказа ГУР комментировать эти события на Курщине, с примечанием, что это точно не РДК, воюющих в составе ВСУ:

"[Это] дает понимание того, что для РДК более родным является Белгородщина и поэтому с большой долей вероятности можно ожидать, что они вернутся по старым следам", — говорит эксперт.

Как сообщалось, российские "военные коры" заявляют, что якобы ВСУ по состоянию на утро 7 августа "зашли" в 11 населенных пунктов Курской области, а ширина фронта – 10-11 км.

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