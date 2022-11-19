Эксперт заявил о проблемах с вооружением в России: "Очевидно, что запасов нет"

В частности, оружия не хватает для мобилизованных российских бойцов, а еще в небе стало меньше "Шахедов".

В России – проблема с вооружением и боеприпасами, которых, в частности, не хватает для мобилизованных, и те жалуются на устаревшие образцы.

Об этом политический и экономический эксперт Валерий Клочок рассказал "24 каналу".

Он напомнил, как в сентябре, когда в РФ стартовала "частичная" мобилизация, "мобики" жаловались в Сети на ржавые автоматы и другие устаревшие образцы оружия. По словам Клочко, в то же время нельзя утверждать о системности такого явления в российской армии.

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"Мобилизированные, которые находятся на Луганщине, записали видео, на котором говорят, что одна часть вооружена автоматами, а другие – винтовками Мосина. Эффективности от ведения войны таким оружием не будет. Это может сдержать контрнаступление ВСУ, но это не означает победу. Поэтому в России пытаются раскрутить тему того, что эта война "отечественная", – рассказал эксперт.

Он отметил, что учитывая все факты, в России на сегодняшний день есть проблема с вооружением, в частности с ракетами.

"Вооружения для мобилизованных не хватает. Сейчас говорят о дополнительной мобилизации в России: неизвестно, во что они будут одевать всех", — сказал Клочок.

"То же и относительно способности нанесения эффективных ракетных ударов. Одна из ракет Х-55, которую выпустили по территории Украины и которую сбили над Киевщиной, была носителем ядерного боезаряда, но там была прикручена "болванка". (…) С большой натяжкой можно говорить о достаточности высокоточных ракет на территории России, и что она способна их производить. Но говорить однозначно о том, что этих ракет нет — я бы не стал", — рассказал аналитик.

Он также обратил внимание на то, что в России очевидно нет запасов вооружений, ведь там производят ракеты "из колес" для атак по Украине.

"Очевидно, что запасов нет. Информация не коррелируется с реальностью. Многие появляющиеся в изданиях публикации внешне похожи на "консервы": мол, смотрите – в России много мощности, поэтому давайте, садитесь за стол переговоров, и что надо договариваться, потому что "их не победить". Ничего подобного", – считает Клочок.

Он отметил и уменьшение количества дронов-камикадзе "Шахед", атаковавших Украину.

"Также уже нет такого количества "шахедов", которое мы видели в сентябре и октябре. Они бы летели и дальше, но был загадочный визит Патрушева в Иран. О чем они там договаривались — остается открытым вопросом", — сказал эксперт.

Напомним, по словам военного эксперта Петра Черныка, в России остались оружие и боеприпасы советского образца, а производить новые образцы там не в состоянии из-за санкций. Российский ВПК стал на путь деградации, однако Украине рано расслабляться.

В ближайшие полгода российская армия столкнется с полным отсутствием тяжелой техники, считает военный эксперт Роман Свитан.

Что касается ракет, то издание The New York Times сообщило, что Россия, скорее всего, еще за несколько лет до полномасштабного вторжения в Украину накопила микрочипы и другие технологии создания высокоточных ракет "Калибр" и "Искандер".

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