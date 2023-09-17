Эксперты нашли новую картину художника Рафаэля: что на ней изображено (фото)

В Италии на международной конференции в городе Пергола эксперты заявили, что обнаружили новую картину художника Рафаэля Санти.

Об этом сообщает ANSA.

Так, картина с изображением лица Кьяры Фанчелли, жены Перуджино (Пьетро Перуджино – художник времен Возрождения в Италии, был учителем Рафаэля), была нарисована на деревянной панели с тополя размером 46*34 см.

Картина "Магдалина Рафаэля"/Фото: ANSA

Картина датированная 1504 годом и принадлежит иностранной частной коллекции.

На следующей неделе в журнале Arts and Sciences будет опубликована статья об исследовании этой картины под названием "Магдалина Рафаэля, когда ученик превосходит учителя".

Рафаэль Санти – итальянский живописец, график и архитектор, один из самых ярких представителей искусства эпохи Высокого Возрождения или римского классицизма начала XVI века. За свою недолгую жизнь он стал одним из самых знаменитых и богатых художников Италии. Рафаэль Санти перебрался в Перуджо в 1500 году и в течение четырех лет учился в мастерской Пьетро Перуджино.

Напомним, женщина заметила, что картина на стене перекошена и была напугана, заглянув за нее (видео).

Читайте также: