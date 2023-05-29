Эксперты показали 2000-летнюю мумию, у которой до сих пор целые внутренние органы (фото)

Эксперты показали мумифицированный труп, пролежавший более 2000 лет, но сохранившийся удивительно хорошо.

Об этом пишет ladbible.com.

Дай, также известная как Синь Чжуй, умерла где-то между 178 и 145 годами до нашей эры, но когда ее гробница была случайно обнаружена в 1971 году, патологоанатомы не могли поверить, насколько она не пострадала.

Судя по предметам, похороненным вместе с Дай, было ясно, что при жизни она была очень богатой и важной женщиной. У нее также были лучшие мумификаторы начеку, потому что не только ее кожа все еще была влажной, но и в венах все еще была кровь.

Органы мумии были еще целыми, вплоть до легочных нервов, тонких как бумага.

2000-летняя мумия / Фото: ladbible.com

При осмотре тела эксперты обнаружили более 100 непереваренных семян дыни в ее пищеводе, желудке и кишечнике. Было установлено, что она съела дыню за час до смерти.

Сообщается, что Синь Чжуй так хорошо сохранилась, потому что ее труп был найден запеленным в 18 слоев шелковой и льняной одежды.

Ее гроб также был наполнен странной прозрачной жидкостью, которая стала коричневой после действия кислорода. В то время как некоторые предполагают, что это были просто ее телесные жидкости, другие считают, что это был традиционный травяной раствор, который мог помочь сберечь тело.

Несмотря на ее богатство, патологоанатомы смогли определить, что перед смертью Дай была очень больна. Было установлено, что китаянка умерла от сердечного приступа — все еще находившиеся в ее венах сгустки крови были признаком этого.

Говорят, что ей было около 50 лет, когда она умерла, что, вероятно, было достаточно приличной продолжительностью жизни того времени.

2000-летняя мумия / Фото: ladbible.com

Но неудивительно, что Дай страдала от проблем с сердцем, поскольку ученые обнаружили у нее избыточный вес и диабет. Она также имела высокое кровяное давление и уровень холестерина, а также камни в желчном пузыре и болезни печени.

"Судя по ее много обставленной гробнице и тому факту, что она была знатной женщиной с множеством слуг, ей, пожалуй, не нужно было напрягаться", — отметили исследователи.

Сегодня увидеть мумию леди Дай можно в музее провинции Хунань.

Напомним, в США монахини через 4 года раскопали останки сестры и были шокированы ее невредимым телом. Вильгельмина Ланкастер скончалась в возрасте 95 лет в мае в 2019 году.

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