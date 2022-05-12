Эксперты предупреждают людей об опасности нового модного приложения, собирающего личные данные и отправляющего их в Москву

Эксперты предупреждают людей об опасности нового модного приложения, собирающего личные данные и отправляющего их в Москву

Новое приложение для телефона, которое предлагает пользователям бесплатный цифровой аватар, делает фотографии с распознаванием лица и может посылать их в Москву, что вызывает серьезные беспокойства у сообщества кибербезопасности.

Тысячи людей уже скачали приложение NewProfilePic на свои телефоны, которое предлагает бесплатный аватар. Но многие не догадываются, что модное приложение разработано компанией из Москвы, куда якобы поступают фото после того, как пользователи загружают их на новый сервис.

Об этом пишет The Daily Mail.

Отмечается, что компания Linerock Investments, стоящая за этим приложением, согласно базе данных Международного консорциума журналистов-расследователей Offshore Leaks, зарегистрирована в Москве. Она, пишет издание, базируется в жилом комплексе рядом с Министерством обороны России и всего в трех милях от Красной площади.

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Ее акционер, по данным The Daily Mail, находится в Панама-Сити, а директор – в России.

В свою очередь Джейк Мур, советник по глобальной кибербезопасности, ESET Internet Security, предостерегает от использования приложения из-за данных, которые он получает.

"Это приложение, вероятно, является способом фиксировать лицо людей в высоком разрешении, и я бы поставил под сомнение любую программу, которая хочет получить такое количество данных, особенно ту, которая базируется в другой стране. Независимо от того, где они базируются, я всегда буду осторожен, передавая конфиденциальные данные, поскольку после того, как они исчезнут, получить контроль над ними практически невозможно», — говорит специалист.

Новый NewProfilePic заявляет: "Приложение позволяет изменять стиль изображения пользователя так часто, как хотите. Осмельтесь быть другим с фотографией профиля, которая отображает ваше текущее настроение или душевное состояние. Поразите своих друзей в социальных сетях и заинтересуйте их тем, что будет дальше!"

Соглашаясь загрузить приложение, пользователи делятся своим местонахождением, деталями об устройстве, которое они используют, а также другими фотографиями в своих лентах социальных сетей.

Политика компании по данным утверждает, что "мы собираем личную информацию, которую вы нам добровольно предоставляете".

"Мы собираем ваше имя, адрес электронной почты, имя пользователя, информацию о социальной сети и другую информацию, которую вы предоставляете при регистрации", — говорится в сообщении приложения, когда пользователи его загружают.

Они также собирают данные о пользователях из других компаний и объединяют их со своим досье. Указывается, что также собираются IP-адреса, тип браузеров и настройки с компьютера или данные устройства с мобильного телефона.

Приложение предлагает "новейшую технологию AI" и "постоянно коллекцию обновляемых удивительных стилей". Объясняя, как работает технология, разработчики говорят: "Когда вы выбираете эффект, содержащий манипуляции с лицами, мы используем специальные технологии распознавания лица для обнаружения фотографии; найдите нужные ключевые точки лица и примените эффект к своей фотографии".

В App Store от Apple приложение занимает первое место в чарте фотографий и видео, а в Google Play Store его оценили более 25 тысяч.

В то же время Кэтлин Полежаева из Linerock Investments Ltd сказала изданию: "Мы - компания из Британских Высоких островов с офисами разработки и поддержки клиентов в России, Украине и Беларуси. Топ-менеджмент компании и руководители большинства проектов, в том числе я, базируются из этих стран. Все фотографии пользователей размещаются и обрабатываются на серверах Amazon AWS и Microsoft Azure, расположенных за пределами Российской Федерации, адрес в Москве – это адрес юристов, зарегистрировавших компанию, у нас никогда там не было офиса.

Правда, она говорит, что домен зарегистрирован по московскому адресу.

"Это бывший московский адрес основателя компании. В настоящее время в Российской Федерации не проживает. Адрес был изменен, чтобы избежать путаницы. Мы понимаем, что из-за текущих событий в Украине любая связь с Россией может вызвать подозрения", — сказала Полежаева.

Она утверждает, что компания не связана с каким-либо определенным правительством или страной.