Эксперты прогнозируют тысячи смертей в Европе в ближайшие дни: что происходит

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Южная Европа переживает беспрецедентную волну аномальной жары — температура воздуха уже поднялась до 46 градусов по Цельсию.

Об этом пишет Politico.

Одновременно в Италии, Греции, Португалии и странах Западных Балкан зафиксированы подобные аномалии, а также пожары и многочисленные жертвы среди гражданского населения.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) бьет тревогу и призывает правительства стран региона срочно принимать меры для предотвращения десятков тысяч «лишних и в основном таких, которых можно избежать, смертей». По оценке статистика Пьера Маселота из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, только за период с 30 июня по 3 июля 2025 года в Европе из-за последствий жары могут погибнуть более 4500 человек.

«Нет уже вопроса, будет ли волна жары, а лишь сколько таких волн мы переживем в этом году и как долго они будут продолжаться», — отметила Марисоль Иглесиас Гонсалес, технический специалист ВОЗ по вопросам изменения климата и здоровья.

По статистике ВОЗ, в регионе, простирающемся от Исландии до России, ежегодно из-за жары умирают более 175 тысяч человек. Большое исследование, которое охватило 854 города Европы и было опубликовано в январе 2025 года, предупреждает, что без значительной адаптации климатических систем эти цифры будут только расти.

В Испании почти две трети городов получили предупреждение об опасности для здоровья, из них 804 — на самом высоком уровне тревоги. Подобные предупреждения действуют также во Франции, Италии, Португалии и Греции, где температура держится на чрезвычайно высоких отметках.

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Греческое правительство, кроме жары, дополнительно предупреждает о загрязнении воздуха в результате масштабных лесных пожаров, которые охватили прибрежные районы возле Афин. В то же время в Турции из-за пожара возле Измира было эвакуировано более 50 тысяч человек.

Ситуация с пожарами острая и в других странах: в Албании за один день зарегистрировали 26 пожаров, а в Сербии минувший четверг стал самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений, которая ведется с XIX века.

ВОЗ советует людям придерживаться простых, но жизненно важных мер: пить достаточно воды, избегать пребывания на солнце в полуденные часы, охлаждать помещение, особенно для групп риска — пожилых людей, детей, беременных, работников на улице и пациентов с хроническими заболеваниями. Также внимание нужно обращать на тех, кто принимает определенные лекарства — антидепрессанты или препараты для контроля артериального давления, поскольку они могут ухудшать способность организма регулировать температуру.

Эксперты подчеркивают, что критически важно не только реагировать на чрезвычайные вспышки жары, но и готовиться к ним заранее. По данным ВОЗ, в 2022 году только 21 из 57 европейских стран имела официальный национальный план действий для минимизации вреда от жары, и только 14 из них — члены Евросоюза.

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Самыми распространенными мерами, которые применяют государства, являются системы раннего оповещения и информационные кампании, однако недостаточно развита подготовка систем здравоохранения и городское планирование, направленное на уменьшение влияния жары. ВОЗ анонсировала, что в 2026 году обнародует новые рекомендации для правительств, которые будут включать стратегии «охлаждения, ориентированного на людей», особенно в городах и регионах, чтобы лучше защищать население от климатических вызовов.

Напомним, ранее мы писали о том, что первая неделя июля в Украине начнется свежей и умеренной погодой, однако уже с середины недели ожидается жара, которая коснется большинства областей.