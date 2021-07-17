Эксперты США заявили, что коронавирус становится "пандемией невакцинированных"

По их словам, непривитые люди сильно рискуют, а также подвергают опасности других.

Невакцинированные от COVID-19 люди все чаще становятся причиной увеличения количества случаев заболевания коронавирусом.

Об этом заявила директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски, сообщает CNN.

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"Это превращается в пандемию невакцинированных, — высказалась доктор. — Мы наблюдаем вспышки заболеваний в тех частях страны, которые имеют низкий охват вакцинацией, потому что невакцинированные люди подвергаются риску".

Однако, по ее словам, "полностью вакцинированные общины в целом чувствуют себя хорошо".

Показатель заражений увеличивается во всех 50 штатах и Вашингтоне, округ Колумбия, а среднее количество новых случаев на 10% выше, чем неделю назад. К тому же, в 38 штатах наблюдается рост заболеваемости по меньшей мере на 50%.

За последнюю неделю в США ежесуточно регистрировали в среднем 26 448 новых случаев, что на 67% больше, чем на предыдущей неделе.

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"Наша самая большая проблема заключается в том, что мы продолжим наблюдать за госпитализацией и, к сожалению, смертельными случаями среди непривитых", — добавила Валенски.

Опасность усиливается стремительным распространением COVID-штамма "Дельта", впервые обнаруженного в Индии.

Указывая на "чрезвычайное всплеск" этого варианта во всем мире, главный инфекционист США Энтони Фаучи сказал, что "Дельтой" сейчас болеет более 50% пациентов с коронавирусом в США. В некоторых областях показатель превышает 70%.

"Суть в том, что мы имеем дело с грозным противником в варианте "Дельта", — отметил Фаучи, добавив, что люди, которые не прошли вакцинацию, сталкиваются с "крайней уязвимостью".

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"Хорошая новость заключается в том, что если вы полностью вакцинированы, вы защищены от тяжелого коронавируса, госпитализации и смерти. И даже защищены от известных вариантов, в том числе от "Дельты", — подытожила Валенски. — Если вы не вакцинированы — вы остаетесь в опасности".

Как сообщалось, в Украине наименее охотно прививаются люди старшего возраста, которые являются наиболее уязвимыми к штамму "Дельта". Согласно национальному плану — от коронавируса должны были прививать около 10 миллионов украинцев старше 60 лет. Сейчас из них вакцинировались лишь 8%.

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