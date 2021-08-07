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Эксперты США заявили, что невакцинированные вдвое больше рискуют повторно заразиться коронавирусом

Эксперты США заявили, что невакцинированные вдвое больше рискуют повторно заразиться коронавирусом

Associated Press

Эксперты призывают вакцинировать людей, которые переболели COVID-19.

Вероятность повторного заражения COVID-19 у невакцинированных людей более чем в два раза выше, чем у полностью привитых.

Об этом говорится в обнародованном в пятницу, 6 августа, исследовании Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), пишет The Hill.

Эксперты изучили данные 246 жителей Кентукки, которые переболели коронавирусом в 2020 году и повторно заразились в мае или июне этого года. Их сравнили с 492 людьми, которые также перенесли COVID-19 в 2020 году, однако с тех пор вакцинировались и больше не болели.

Отмечается, что непривитые жители Кентукки, у которых в прошлом году была подтверждена коронавирусная инфекция, имели "значительно более высокую вероятность повторного заражения", чем те, кто считался полностью привитым. "Исследование показало, что вероятность повторного заражения COVID-19 у непривитых в 2,34 раза выше", — говорится в материале.

В связи с новыми данными в CDC рекомендовали вакцинировать людей, ранее инфицированных COVID-19, для большей защиты.

"Эти данные свидетельствуют о том, что среди людей, перенесших ранее инфицирование SARS-CoV-2, полная вакцинация обеспечивает дополнительную защиту от повторного заражения, — говорится в отчете. — Чтобы снизить риск заражения, всем соответствующим людям следует предложить вакцинацию, даже если они ранее были инфицированы SARS-CoV-2".

В CDC заявили, что естественный иммунитет после выздоровления от COVID-19 у большинства людей сохраняется в течение примерно 90 дней, признав, что этот момент "недостаточно хорошо изучен". В то же время новые штаммы могут повлиять на иммунитет человека к естественной инфекции.

Между тем в AstraZeneca заявили, что вакцина дает длительный иммунитет, поэтому третья доза не нужна.

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