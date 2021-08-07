Эксперты США заявили, что невакцинированные вдвое больше рискуют повторно заразиться коронавирусом

Эксперты призывают вакцинировать людей, которые переболели COVID-19.

Вероятность повторного заражения COVID-19 у невакцинированных людей более чем в два раза выше, чем у полностью привитых.

Об этом говорится в обнародованном в пятницу, 6 августа, исследовании Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), пишет The Hill.

Эксперты изучили данные 246 жителей Кентукки, которые переболели коронавирусом в 2020 году и повторно заразились в мае или июне этого года. Их сравнили с 492 людьми, которые также перенесли COVID-19 в 2020 году, однако с тех пор вакцинировались и больше не болели.

Отмечается, что непривитые жители Кентукки, у которых в прошлом году была подтверждена коронавирусная инфекция, имели "значительно более высокую вероятность повторного заражения", чем те, кто считался полностью привитым. "Исследование показало, что вероятность повторного заражения COVID-19 у непривитых в 2,34 раза выше", — говорится в материале.

В связи с новыми данными в CDC рекомендовали вакцинировать людей, ранее инфицированных COVID-19, для большей защиты.

"Эти данные свидетельствуют о том, что среди людей, перенесших ранее инфицирование SARS-CoV-2, полная вакцинация обеспечивает дополнительную защиту от повторного заражения, — говорится в отчете. — Чтобы снизить риск заражения, всем соответствующим людям следует предложить вакцинацию, даже если они ранее были инфицированы SARS-CoV-2".

В CDC заявили, что естественный иммунитет после выздоровления от COVID-19 у большинства людей сохраняется в течение примерно 90 дней, признав, что этот момент "недостаточно хорошо изучен". В то же время новые штаммы могут повлиять на иммунитет человека к естественной инфекции.

Между тем в AstraZeneca заявили, что вакцина дает длительный иммунитет, поэтому третья доза не нужна.

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