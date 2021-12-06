Эксперты США заявили, что новый COVID-штамм "Омикрон" может быть менее опасен, чем "Дельта"

Эксперты США заявили, что новый COVID-штамм "Омикрон" может быть менее опасен, чем "Дельта"

В Южной Африке, где "Омикрон" становится доминатным штаммом коронавируса, не наблюдают существенного увеличения госпитализаций.

Новый штамм COVID-19 "Омикрон" быстро распространяется по американским штатам, однако предварительные данные указывают на то, что он может быть менее опасен, чем "Дельта".

Соответствующее заявление в воскресенье, 5 декабря, озвучил главный инфекционист США Энтони Фаучи, сообщает The Associated Press.

Отмечается, что согласно информации из Южной Африки, где "Омикрон" постепенно становится доминирующим штаммом, в регионе не наблюдается существенного увеличения госпитализаций.

"Пока не похоже, что речь идет о высокой степени серьезности, — заметил Фаучи. — Однако мы действительно должны быть осторожны, пока не исследуем, является ли (этот штамм. — Ред.) менее серьезным, чем "Дельта", и действительно ли он не вызывает серьезных заболеваний".

По словам эксперта, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отменить ограничения на въезд для иностранцев из нескольких африканских стран. "Надеюсь, мы сможем снять этот запрет в достаточно разумный срок", — высказался Фаучи.

Отметим, что по состоянию на воскресенье "Омикрон" зафиксирован примерно в трети американских штатов, однако "Дельта" остается доминирующим вариантом COVID-19, охватывая более 99% новых случаев заболевания и вызывая всплеск госпитализаций на севере страны.

Тем временем эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове заявляет, что "Омикрон" будет проблематичным, даже если окажется, что он менее опасен, чем "Дельта".

"Даже если у нас будет большое количество легких случаев, некоторые из этих людей будут нуждаться в госпитализации, — пояснила представительница ВОЗ. — Им нужно будет попасть в реанимацию, и некоторые люди умрут. Мы не хотим, чтобы это произошло на фоне и без того сложной ситуации с глобальным распространением "Дельты".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

Как известно, "Омикрон" уже обнаружили в Европе. В Министерстве здравоохранения Украины прогнозируют, что этот штамм коронавируса доберется до нашей страны через несколько недель.

В связи с этим украинцев, находящихся в государствах, на территории которых обнаружен "Омикрон", по возвращении обязали пройти самоизоляцию.

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