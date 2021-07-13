Эксперты США заявили о новом побочном эффекте COVID-вакцины Johnson & Johnson

Почти сотня американцев заболела синдромом Гийена-Барре после прививки вакциной J & J.

Американские эксперты в понедельник, 12 июля, заявили о вероятной связи между вакциной COVID-19, разработанной компанией Johnson & Johnson, и синдромом Гийена-Барре (СГБ).

Об этом сообщает The Associated Press.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США добавило новое предупреждение к разработке J & J, указав на "небольшой возможный риск" редкой и потенциально опасной неврологической реакции для привитых.

Отмечается, что регулятор вместе с Центрами по контролю и профилактике заболеваний США изучили данные о примерно сотне пациентов, у которых развился синдром Гийена-Барре после прививки однодозовой вакциной.

Известно, что почти все больные нуждались в госпитализации, а один из вакцинированных умер. Большинство случаев регистрировали среди мужчин от 50 лет. Люди испытывали симптомы заболевания через две недели после вакцинации.

В то же время количество случаев синдрома, зарегистрированных среди привитых препаратом от J & J американцев, достаточно скудное: эту вакцину получили почти 13 миллионов жителей США. Кроме того, эксперты до сих пор выясняют, действительно ли к СГБ привела именно инъекция.

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Синдром Гийена-Барре возникает, когда иммунная система организма ошибочно атакует некоторые из его нервных клеток, вызывая мышечную слабость, а иногда и паралич, который обычно носит временный характер. В США ежегодно этим синдромом заболевают от трех до шести тысяч человек.

Заболевание также может вызываться рядом инфекций, в частности гриппом, цитомегаловирусом и вирусом Зика.

Напомним, что 2 июля 2021 года Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину Janssen от Johnson & Johnson от COVID-19 для экстренного медицинского применения.

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