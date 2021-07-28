Эксперты США заявили о возможности COVID-вакцинированных передавать штамм "Дельта"

Полностью вакцинированные люди порой могут распространять штамм "Дельта" столь же легко, как и непривитые.

Даже полностью вакцинированные от COVID-19 люди могут передавать впервые обнаруженный в Индии штамм коронавируса "Дельта" и подвергать опасности детей, лиц с ослабленным иммунитетом и непривитых в целом.

Об этом заявила директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски, сообщает NBC News.

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Эксперт указала на новые данные CDC, согласно которым "в отдельных случаях полностью вакцинированные люди, инфицированные этим вариантом, могут распространять вирус столь же легко, как и непривитые".

Так, оказалось, что в редких случаях, когда полностью вакцинированный человек дает положительный результат теста на коронавирус, его нагрузка на организм аналогична нагрузке зараженного человека, который не имеет COVID-прививки.

По ее словам, новые исследования "вызывают беспокойство" и "требуют обновления" рекомендаций.

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В то же время, указала Валенски, вакцины от коронавируса продолжают выполнять "исключительную работу" по защите людей от тяжелого течения заболевания, госпитализации и смерти.

Как сообщалось, Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили рекомендации по противоэпидемическим мероприятиям, призвав даже вакцинированных от COVID-19 граждан вернуться к ношению масок.

Эксперты также посоветовали использовать эти средства индивидуальной защиты всем учителям, ученикам и сотрудникам школ.

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