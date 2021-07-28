Эксперты США заявили о возможности COVID-вакцинированных передавать штамм "Дельта"

Полностью вакцинированные люди порой могут распространять штамм "Дельта" столь же легко, как и непривитые.
Даже полностью вакцинированные от COVID-19 люди могут передавать впервые обнаруженный в Индии штамм коронавируса "Дельта" и подвергать опасности детей, лиц с ослабленным иммунитетом и непривитых в целом.
Об этом заявила директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски, сообщает NBC News.
Эксперт указала на новые данные CDC, согласно которым "в отдельных случаях полностью вакцинированные люди, инфицированные этим вариантом, могут распространять вирус столь же легко, как и непривитые".
Так, оказалось, что в редких случаях, когда полностью вакцинированный человек дает положительный результат теста на коронавирус, его нагрузка на организм аналогична нагрузке зараженного человека, который не имеет COVID-прививки.
По ее словам, новые исследования "вызывают беспокойство" и "требуют обновления" рекомендаций.
В то же время, указала Валенски, вакцины от коронавируса продолжают выполнять "исключительную работу" по защите людей от тяжелого течения заболевания, госпитализации и смерти.
Как сообщалось, Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили рекомендации по противоэпидемическим мероприятиям, призвав даже вакцинированных от COVID-19 граждан вернуться к ношению масок.
Эксперты также посоветовали использовать эти средства индивидуальной защиты всем учителям, ученикам и сотрудникам школ.