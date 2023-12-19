Экс-полковник российской разведки сбежал в Нидерланды, чтобы свидетельствовать в суде против России

Бывший полковник российской разведки Игорь Саликов сбежал в Нидерланды, где заявил о желании дать показания против руководства России в Международном уголовном суде.

Об этом Саликов рассказал в интервью нидерландскому общественному вещателю NPO 1.

По его словам, он отслужил 25 лет сперва в российской армии, затем – в ЧВК "Вагнера", в рядах которого воевал в Сирии и нескольких африканских странах.

Он также был причастен к агрессии РФ против Украины сначала в 2014 году, а затем – в 2022-м. Россиянин написал письмо Международному уголовному суду, где рассказывает о своей причастности к аннексии Крыма и деятельности так называемой "ДНР", в частности о фальсификации на так называемом референдуме. Саликов также рассказал, что был свидетелем военных преступлений РФ после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, в частности, казни гражданских, пыток пленных и похищений детей.

По словам российского экс-разведчика, он смог выехать из России в июне прошлого года вместе с семьей и на время поселиться на Кипре, где их якобы преследовали. В конце концов, россиянин через Сербию и другие страны выехал в Нидерланды и в понедельник, 18 декабря, приземлился в аэропорту Схипхол, после чего заявил о желании свидетельствовать в МКС. Саликов утверждает, что может дать суду в Гааге ценные свидетельства о военных преступлениях России и то, как принимались решения об их совершении.

Впоследствии руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов в эфире Радио Свобода подтвердил, что ОГП контактировал с Саликовым и изучает информацию от него.

"Да, я подтверждаю тот факт, что Офис генерального прокурора уже более полугода работает над этим человеком, который предоставляет нам показания о действиях России, начиная с 2013 года, по подготовке к открытому вторжению, особенности открытого вторжения. Кроме того, дал важные показания, часть из которых уже нашла свое подтверждение, связанные с открытым вторжением с 24 февраля 2022 года. Он сообщил об определенных военных преступлениях, некоторые из них мы расследуем, и некоторые из них уже нашли свое подтверждение. Сейчас нам трудно говорить обо всей информации, которую предоставляет нам этот человек. Это требует проверки в рамках расследования. Но часть этой информации мы уже проверили и она нашла свое подтверждение", - рассказал Белоусов.

В Офисе генпрокурора не уточнили, как началось это сотрудничество, но добавили, что верят, что информация, предоставленная российским военным, будет ценной и поможет Международному уголовному суду установить обстоятельства военных преступлений, которые силы РФ совершают в Украине.

Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в незаконной депортации в РФ украинских детей с оккупированных территорий. Такой же ордер выдан на арест уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

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