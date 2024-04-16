Экспорт нефти из России "искалечен" украинскими атаками по НПЗ — Newsweek

Закрытие российских НПЗ на ремонт на четыре-восемь недель может означать значительную потерю поставок дизельного топлива и нефти на международные рынки.

Удары украинских беспилотников по нефтяным объектам России продолжают наносить ущерб производству ее крупнейшего экспорта. Эти атаки могут привести к потере 10% мощностей переработки нефти во втором квартале этого года.

Об этом говорится в статье Newsweek.

С января участились атаки на нефтяные объекты на широкой территории России. Украина часто не берет на себя прямую ответственность за удары, препятствующие военной машине Москвы и главному источнику доходов от экспорта.

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По оценкам Международного энергетического агентства, атаки могут привести к потере от 500 тыс. до 600 тыс. баррелей в день переработки сырой нефти в РФ во втором квартале этого года. Это составляет около 10% мощности страны в 5,2 млн баррелей в день.

По данным промышленного индекса Доу-Джонса, отраслевые отчеты свидетельствуют о том, что в результате ударов в России были повреждены или закрыты перерабатывающие мощности в целых 800 тыс. баррелей в день.

МЭА сообщило, что 11 российских НПЗ были повреждены в результате атак, а остальные были безуспешно обстреляны.

По оценкам агентства, закрытие заводов на ремонт после ударов на четыре-восемь недель "может означать значительную потерю поставок дизельного топлива и нефти на международные рынки".

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Как рассказал ранее изданию президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар, анализ показывает, что среднесуточная мощность переработки нефти в "Роснефти" упала на пятую часть (19%) по сравнению с январем. Гончар указал, что ущерб "значительный, но еще не фатальный" для нефтяной промышленности РФ.

А 15 апреля президент Центра глобалистики заявил Newsweek: "Пока они имеют хлопотный характер, приносят убытки, требуют непредвиденных расходов на ремонт и военный бюджет не получает поступлений в полном объеме. Конечно, Россия не сообщает объективные данные о нанесенном ущербе".

Официальные еженедельные данные российских НПЗ за март свидетельствуют о добыче сырой нефти на уровне 5-5,2 млн баррелей в день, что превышает оценку МЭА в 4,6 млн баррелей.

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По оценке Bloomberg, в первые три дня апреля в РФ перерабатывалось в среднем 5,25 млн баррелей в день. Это значительно меньше, чем 5,78 мле баррелей сырой нефти, переработанных в первых числах апреля 2023 года.

МЭА сообщило, что некоторые российские объекты нефтепереработки были быстро отремонтированы. Лишь атакованный в январе Туапсинский нефтеперерабатывающий завод ПАО "Роснефть" у Черного моря оставался в автономном режиме до середины мая.

Другие нефтяные объекты, в частности "Рязань" и "Первый завод" к югу от Москвы, Ростовская область вблизи украинской границы, а также Нижний Новгород и Кириши вблизи Санкт-Петербурга стали целями атак, что заставляет российских нефтепереработчиков обращаться к резервным или недостаточно используемым установкам по переработке сырой нефти, сообщает Bloomberg.

"Неэффективность санкций Запада против России в сфере нефти и нефтепродуктов заставляет Украину наносить удары по российской нефтепереработке. Почему-то забывают, что Россия еще в 2022 году ракетно-беспилотными ударами уничтожила украинскую нефтеперерабатывающую и топливную инфраструктуру", — отметил Гончар.

К слову, секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко ответил на призыв США не бить по НПЗ России. Он сказал, что Украина должна принять военную стратегию в попытках заставить президента РФ прекратить атаки по стране, и удары беспилотниками глубоко внутри страны-агрессора – ключевая часть этой стратегии.

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