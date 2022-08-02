Экспорт нефти из Саудовской Аравии достиг максимума более чем за два года

Экспортные поставки Саудовской Аравии выросли на 13,6%.
В июле экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии вырос до самого высокого уровня с апреля 2020 года на фоне международного давления с целью снизить высокие цены на нефть.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным отслеживания танкеров, в прошлом месяце зарегистрированные морские поставки из страны составляли около 7,5 млн баррелей в день. В июне морские поставки составляли 6,6 млн баррелей в день.
Таким образом экспортные поставки Саудовской Аравии увеличились на 13,6%.
В прошлом месяце президент США Джо Байден заявил, что ожидает увеличения добычи от Саудовской Аравии, крупнейшего производителя ОПЕК, после визита в королевство.
По данным агентства, поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай в июле подскочили в среднем до 1,65 млн баррелей в день.
Снабжение в Индию впервые с апреля 2020 года превысило 1 млн баррелей в день.
В то же время экспорт в США снизился на 11% к июню – до 371 тыс. баррелей в день, в Японию – на 18%, до 903 тыс. баррелей в день.
Напомним, нефтесервисный гигант Baker Hughes уходит с рынка России.
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